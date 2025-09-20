Brutál nehéz krimi kvíz: Poirot nyomába eredünk! - Ön mennyire ismeri az elegáns bajszú nyomozót?

Hírlevél

Kevés ikonikusabb nyomozó akad a krimiirodalomban, mint Hercule Poirot alakja. Tesztelje tudását kvízünkben, hogy eléggé ismeri-e Agatha Christie világhírű regényalakjának történeteit!
Kevés irodalmi detektív vált olyan ikonikussá, mint Agatha Christie belga nyomozója, Hercule Poirot. A bajuszáról, kifogástalan öltözékéről és pedáns természetéről ismert karakter 1920-ban lépett színre először a brit írónő egyik regényében, amelynek most nem áruljuk el a címét, hiszen rákérdezünk a kvízben. Ettől kezdve több mint harminc regény és számos novella főhőse lett, s neve összeforrt a logika és a deduktív gondolkodás erejével.

Töltse ki kvízünket, hogy kiderüljön: mennyire felkészült Poirot kalandjaiból?
Poirot figurája egyszerre egzotikus és emberi: idegenként mozog Angliában, mégis képes mindenkit elbűvölni éles eszével. A rendhez és fegyelemhez való ragaszkodása nemcsak különc vonás, hanem eszköz is, amellyel a legkisebb részletből képes teljes képet építeni.

Poirot nem csupán irodalmi alak: a 20. század egyik legismertebb kulturális ikonjává vált. Megfilmesítések, televíziós sorozatok és színházi adaptációk sokasága bizonyítja, hogy Christie teremtménye túlmutat a könyvlapokon. A karakter halálát olyan olyannyira hatásosan írta meg Christie, hogy az amerikai New York Times című lap nekrológot közölt róla, mintha valódi ember lenne.

Agatha Christie életművében Hercule Poirot a racionális gondolkodás diadala, aki a káoszból mindig képes rendet teremteni. A világirodalom egyik legmaradandóbb nyomozója, akinek alakja a mai napig meghatározza a krimi műfaját.

Induljon a kvíz!

Melyik regényben nyomoz Poirot egy luxushajón elkövetett gyilkosság ügyében?

 

