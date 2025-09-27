Krimikvíz – Magnum, a legendás nyomozó, de vajon mindent tud róla?
1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A Magnum P.I. az 1980-as évek egyik ikonikus sorozata volt. E heti, szombati krimikvízünkben arra vagyunk kíváncsiak, hogy mire emlékszik a bajszos, feltűnő mintázatú ingeket viselő magánnyomozó kalandjaiból? Tesztelje tudását!
Kevés televíziós sorozat vált olyan ikonikus darabbá a ’80-as években, mint a Magnum, amely mai kvízünk témája. A főszereplőt, Thomas Magnum magánnyomozót Tom Selleck alakította, akinek jellegzetes bajusza, hawaii mintás inge és laza stílusa azonnal a korszak popkulturális szimbólumává vált.
Néhány érdekesség a sorozatról
Vietnam árnyéka: A sorozat különlegessége, hogy komolyan foglalkozott a vietnami háború utóhatásaival. Magnum és barátai veteránok, akik civil életükben is hordozzák múltjuk sebeit.
Indiana Jones: Tom Selleck eredetileg az Indiana Jones és az elveszett frigyláda fosztogatói főszerepére is esélyes volt, ám a Magnum forgatása miatt nem tudta elvállalni a filmszerepet – így kapta meg Harrison Ford a legendás kalapos régész karakterét.
A fegyelmezett brit katonatiszt sztereotípiája: Higgins karakterét úgy alkották, hogy megtestesítse a klasszikus, szabályokhoz ragaszkodó brit tisztet: feszes tartás, katonás múlt, precizitás és szigor. Ez a figura tökéletes ellenpontja volt Magnum laza, szabad szellemiségének.
A texasi brit: Érdekesség, hogy John Hillerman, aki a tökéletes brit akcentussal alakította Higginset, valójában texasi születésű amerikai volt. Játékáért Emmy-díjat és Golden Globe-ot is kapott.
A Magnum, P.I. egyszerre volt könnyed szórakoztatás és komolyabb drámák forrása, ami ritkaságnak számított a korszakban. A sorozat örökségét a 2018-ban indult modern feldolgozás vitte tovább, de az eredeti változat igazi klasszikus maradt, amelyet ma is szívesen idéznek fel a ’80-as évek televíziójának rajongói.
Indulhat a kvíz?
Kvíz
1 / 7
Ki volt Robin Masters, akinek a birtokán Magnum élt és dolgozott?
