„Ugrani fog, ugrani fog – és már ugrott is": döbbenetes részletek a fővárosi lakástűzről

Az Origo is megírta, hogy augusztus 31-én éjjel bejelentés érkezett a segélyhívó központba, miszerint lakástűz van egy XV. kerületi panelház 6. emeletén. A hatóságok két női holttestet találtak a helyszínen, egyikük kizuhant a 6. emeletről, a másik nő földi maradványaira a tűzoltók a lakásban bukkantak rá. A Borsonline.hu most azt közölte, hogy a lángok a rákospalotai Csobogós utcában lobbantak fel, a halálos tűzben pedig anya és lánya vesztette életét. Vagy mégsem? Egy biztos, a fiatalabb nő a lángok elől az ablakon vetette ki magát, és egy gépkocsi mellé zuhant. Édesanyja, Zsuzsanna azonban úgy tűnik, nem a tűzvészben lelte halálát, ugyanis már korábban elhunyt. A vélhetően mentális beteg lánya pedig napokig vagy akár hónapokig együtt élt anyja holttestével.

Az ingatlanban hegyekben állt a felhalmozott szemét, vélhetően emiatt pusztított a lakástűz

Örökre nyomot hagy a szemtanúkban a tragikus lakástűz

A Bors munkatársának a helyszínen a szomszédok azt mondták, a még most is terjengő füstszag mindenkinek azokat a szörnyű, hajnali képsorokat juttatja eszébe, ami örökre beleégett az emlékezetükbe.

A lángok kicsaptak az ablakon, és akkor megjelent a nő. Már mondogatták az utcán, hogy ugrani fog, ugrani fog – és már ugrott is. Lehetséges, hogy a mentális állapota és a pánik miatt nem az ajtó, hanem az ablak felé rohant

– vélekedett egyikük.

A rendőrség jelenleg is vizsgálja a tűz körülményeit, az ügyben közveszélyokozás miatt indult eljárás. A tűzvészben több lakás is megsérült, az épületben továbbra sincs meleg víz.

