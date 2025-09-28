Lángok között találtak rá az idős férfire

Szörnyű tragédia rázta meg a Pest vármegyei Tass települést vasárnap délután. A Szigetfő utcában álló, körülbelül száz négyzetméteres családi ház egyik hálószobája lángokban állt, amikor a tűzoltók megérkeztek. A szoba berendezése pillanatok alatt a lakástűz martalékává vált, az ágy és az ülőgarnitúra is teljesen elégett - írta a Duol.hu.

A halálos lakástűz mindent elpusztított

Az oltás közben a lánglovagok szívszorító felfedezést tettek, ugyanis a hálószobában egy idős férfi holtan feküdt. Hiába a gyors beavatkozás, a füst és a hő végzetesnek bizonyult.

A katasztrófavédelem közleménye szerint a tűzoltók két gázpalackot is kimenekítettek az épületből, ezzel megakadályozva, hogy a tragédia még nagyobb legyen. Egy esetleges robbanás ugyanis az egész háztömböt veszélybe sodorhatta volna.

A lakástűz gócpontja egy cigarettacsikk lehetett

A szakértők még vizsgálják a pontos körülményeket, de nem kizárt, hogy ágyban dohányzás vezetett a végzetes lakástűzhöz. Egyetlen parázsló cigaretta is képes percek alatt katasztrófát előidézni, a lassan izzó matrac pedig halálos füstmérgezést is okozhat.

A katasztrófavédelem az eset után újra kiemelte, hogy soha senki ne dohányozzon az ágyban és minden lakásba érdemes füstérzékelőt is szerelni, főleg a hálószobában. Ezek az apró óvintézkedések életeket menthetnek.

Hasonló eset a közelmúltban is történt, ott egy mozgáskorlátozott férfit próbáltak a tűzoltók kimenteni a lángoló épületből, de sajnos hiába.