Rajtakapták, lezuhant a mélybe egy betörő Terézvárosban

Hangos üvegcsörömpölésre figyelt fel egy lakó egy hatodik kerületi lakásban szeptember 17-én délután. Nem sokkal később szomszédja második emeleti lakásának riasztója is bekapcsolt, ami után úgy döntött, hívja a rendőröket. Így kezdődött a történet, amelynek a végén egy ember lezuhant a BRFK Facebook oldala szerint.

Lezuhant egy betörő egy terézvárosi lakásból

Fotó: BRFK Facebook

A járőrök 19 órkor értek a helyszínre, ahol rájöttek, hogy egy betörővel van dolguk. Látták, hogy téglával törte be azt az ablakot, amin keresztül bemászott a lakásba, ahol még javában kereste, mit vihet magával. Amikor a férfi rájött, hogy rajtakapták, kimászott a fürdőszoba ablakán. Ekkor történt az, amire senki sem számított.

A betörő rálépett a klímaberendezés kültéri egységére, ami leszakadt alatta, ő pedig a mélybe zuhant.

Most az életéért küzd az egyik budapesti kórházban. Nem tudták még kihallgatni.

