Van vér a pucájában: a bíróságra ment lopni a tolvaj

A Kemma.hu meghökkentő lopásról számolt be: egy visszaeső tolvajt lopáson kapták a bíróság épületében. A férfi ezt biztosan nem ússza meg szárazon.

Lopás a bírósági épületben: nem volt szívbajos a tolvaj

Fotó: Illusztráció (Kaboompics.com/Pexels)

Lopás szemérmetlenül

A vádlott ez év március 19-én lépett a Tatabányai Törvényszék épületébe ügyintézésre hivatkozva. Átvizsgálta a folyosón lévő kabátokat, és amit bennük talált, zsebre vágta. Az egyikből pénztárcát, egy másikból öngyújtót lopott.

Ezek után leült a folyosón, és átnézte a zsákmányt.

A pénztárcában 33 ezer forintot és hivatalos iratokat talált. A pénzt a ruházatába rejtette, a pénztárcát az iratokkal és az öngyújtóval együtt a táskájába tette. Az egyik sértett viszont észrevette, hogy meglopták, nyomban a tolvaj nyomába eredt, akit a lépcsőnél utol is ért. Felszólította a tettest, hogy azonnal adja vissza az eltulajdonított holmiját, amit az enyveskezű meg is tett, kivéve az öngyújtót, amit a kukába dobott.

A Tatabányai Törvényszék szerint a férfi az év eleje óta több helyen is lopott: februárban egy tatabányai kórház irodájából 22 ezer forinttal teli pénztárcát vitt el, márciusban egy tatabányai iskolából zsákmányolt 6600 forintot és személyes iratokat, januárban egy budapesti iskola sportszertárából vitt el 42 ezer forintot, pár nappal később pedig egy győri rendelő folyosójáról táskát lopott el iratokkal, telefonnal és powerbankkal

– írja a Kemma.hu. A férfi ügyében szeptember 16-án tart előkészítő ülést az Esztergomi Járásbíróság. Az ügyészség börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.

