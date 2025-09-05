Esküvőről lopott, felgyújtotta a bizonyítékot a tinédzser fiú

Balatonalmádiban egy esküvőre kellett kivonulnia a rendőrségnek, ahol lopás történt: eltűnt az egyik vendég táskája, benne egy közel 200 ezer forintos telefonnal. A bejelentés után hamar kiértek a nyomozók és kiderítették: az elkövető az egyik dolgozó volt – számolt be róla a Veol.hu.

A nyomozók hamar beazonosították a lopás elkövetőjét, aki felgyújtotta a bizonyítékokat

Fotó: Shutterstock

Lopás után felgyújtotta a bizonyítékot

Az elkövető egy 17 éves fiú volt, akit szeptember 2-án sárkeresztúri otthonában fogtak el a rendőrök. A tettes hamar beismerő vallomást tett és azt is elárulta: amikor bekapcsolta a készüléket pánikba esett, mivel az elkezdett hangjelzéseket adni. Végül úgy döntött felgyújtja zsákmányát. A rendőröknek már csak a táska és a telefon elszenesedett maradványait tudta bemutatni.

