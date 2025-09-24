Lopás a lagzin: tányérok helyett pénzes borítékokat gyűjtött be a felszolgáló, saját zsebbe

A magyar lagzik egyik legismertebb szokása a menyasszonyrablás, amikor a vőlegénynek váltságdíjat kell fizetnie, hogy visszakapja élete szerelmét. Ez a játékos hagyomány a nevetésről és a közösség összekovácsolásáról szól, de Zalacsányban a lagzi nem állt meg a hagyományos „lopásnál”. Itt ugyanis nemcsak a menyasszony tűnt el egy időre, hanem a pénz is: a felszolgáló a szokásos tréfás váltságdíj helyett egészen más zsákmány után nyúlt - számolt be róla a Zaol.hu.

Lopás a lakodalomban: a felszolgáló tette zsebre a pénzt

Forrás: ZH-Archívum/Rendőrség

Lopás a lagziban

2022. október 2-án hajnalban történt az eset: a lakodalom során valaki eltulajdonított néhány borítékot egy fadobozból, bennük több százezer forinttal. A nyomozás során az egyik felszolgálóra terelődött a gyanú: a nő több mint 400 ezer forintot átadott egyik kollégájának, azt állítva, hogy az egy másik munkahelyéről származik. A rendőrök végül az 51 éves zalaegerszegi nőt hallgatták ki lopás bűntettének megalapozott gyanújával.

2023 szeptemberében végül a rendőrség megszüntette a büntetőeljárást. A korábbi gyanúsított akkor a sajtóhoz fordult, mivel sokan beazonosították az ügyről megjelent cikkek nyomán, és a botrány jelentős terhet rótt rá: többször is hátrányos megkülönböztetés érte a munkaerőpiacon is. A rendőrség által elkobzott 420 ezer forintot végül visszakapta. A tettes kiléte ismeretlen maradt.

A házaspár pótmagánvádas eljárást indított

Az ügy azonban nem ért véget a rendőrségi eljárással. Bár a nyomozást megszüntették, később pótmagánvádas eljárást indított a megkárosított pár. Ekkor a bíróság ismét kihallgatta a tanúkat, és kiderült: a vádlott a gyertyafénykeringő idején vette el a borítékokat, miközben a násznép figyelmét elterelte. A borítékokat ruházatába rejtette, majd elhagyta a helyszínt. Később sokat összetépett, ezek később a női mosdók kukáiból kerültek elő. A Keszthelyi Járásbíróság a bizonyítékok alapján úgy döntött: bebizonyosodott, hogy valóban a felszolgáló követte el a lopást. Az ítélet alapján

Az ítélet 150.000 forint pénzbüntetést,

52.750 forint bűnügyi költséget,

az ellopott 480.000 forintot és annak kamatait,

valamint 28.800 forint eljárási illetéket is fizetni köteles.

Az asszony gyanús viselkedésére több vendég is felfigyelt, és a tanúk pontosan elmondták, ki mennyi pénzt tett a borítékokba. Az egybehangzó vallomások alapján a bíróság nem fogadta el a vádlott állítását, miszerint semmi köze nem volt az eltűnt borítékokhoz, és csupán a felszolgálói feladatát végezte.

A bíróság enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a vádlott három gyermeket nevel, köztük egy tartósan beteg, autista gyermeket. Így nem szabadságvesztést szabott ki rá, hanem pénzbüntetést, lehetővé téve részletfizetést is. Emellett összesen több mint 700 ezer forintnyi összeget kell különböző címeken megfizetnie.