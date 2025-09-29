Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megrázó részletek láttak napvilágot Kaszás Nikolett halálának körülményeiről

utánfutó

Deszkabűnözésre adta a fejét a tolvajok Mr. Beanje + videó

37 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A bénázó tolvaj már-már szerencsével is járhatott volna, ha nem felejti el azt az apró tényt, hogy nyitva hagyta az ajtót. Illetve, hogy a lopást kamera is rögzítette.
Link másolása
Vágólapra másolva!
utánfutókisbérMr Beanbenzinkútfőhőspénzbüntetéslopászsákmány

Mr. Bean visszatért, csak éppen nem a tévébe, hanem Kisbér utcáira. Az új epizódban kedvenc bénázó főhősünk lopásra adta a fejét: csavarhúzóval felszerelkezve nekiesett egy utánfutónak, amelyet a gazdája nem sokkal korábban parkolt le a közeli benzinkúton, majd ott hagyta. A férfi rámpákat szedett le a pótkocsiról, majd diadalittasan távozott volna a deszkákkal… ha nem felejtette volna nyitva az autó ajtaját - írta meg a Kemma.hu.

A lopással vádolt férfit gyorsan elkapta a rendőrség
A lopással vádolt férfit gyorsan elkapta a rendőrség
Fotó: Facebook

Az ügyes lopásból már csak az ügyes befejezés maradt ki

A zsákmány, vagyis a két leszerelt rámpa értéke 130 ezer forint volt. A férfi alighanem már előre tervezgette, mire is költi majd az „ingyen szerzett” holmit, ám a valóság gyorsan visszarántotta a földre: a rámpák visszakerültek a tulajdonoshoz, ő pedig rendőrök társaságában találta magát. Az ügyészség szerint nincs szükség hosszadalmas bírósági tárgyalásra, az ügy lezárható pénzbüntetéssel. 

A kisbéri benzinkúton játszódó Mr. Bean-jelenet után elgondolkodhatunk azon, van, aki nem bénázik, hanem gyorsan, ügyesen és szinte akrobatikus módon „dolgozik”. Ilyen volt a hevesi Pókember. Ő nem csavarhúzóval hadonászott, hanem a kerítéseken és építőanyag-raktárakon át mászott be, olyan könnyedén, mintha egy újabb akciófilm főszereplője lenne. Részletek az Origo.hu cikkében.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!