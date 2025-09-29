Deszkabűnözésre adta a fejét a tolvajok Mr. Beanje + videó

Mr. Bean visszatért, csak éppen nem a tévébe, hanem Kisbér utcáira. Az új epizódban kedvenc bénázó főhősünk lopásra adta a fejét: csavarhúzóval felszerelkezve nekiesett egy utánfutónak, amelyet a gazdája nem sokkal korábban parkolt le a közeli benzinkúton, majd ott hagyta. A férfi rámpákat szedett le a pótkocsiról, majd diadalittasan távozott volna a deszkákkal… ha nem felejtette volna nyitva az autó ajtaját - írta meg a Kemma.hu.

A lopással vádolt férfit gyorsan elkapta a rendőrség

Fotó: Facebook

Az ügyes lopásból már csak az ügyes befejezés maradt ki

A zsákmány, vagyis a két leszerelt rámpa értéke 130 ezer forint volt. A férfi alighanem már előre tervezgette, mire is költi majd az „ingyen szerzett” holmit, ám a valóság gyorsan visszarántotta a földre: a rámpák visszakerültek a tulajdonoshoz, ő pedig rendőrök társaságában találta magát. Az ügyészség szerint nincs szükség hosszadalmas bírósági tárgyalásra, az ügy lezárható pénzbüntetéssel.

