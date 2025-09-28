Részeg betörők fegyverrel léptek akcióba és több milliót zsákmányoltak

Egy igencsak kreatív lopás története borzolja a kedélyeket most Zalaegerszegen. A vádirat szint egy férfi és élettársa 2023 őszén úgy döntött, hogy a pénztárca feltöltésének leggyorsabb módja nem a munka, hanem a lopás lesz és erősen ittas állapotban kiraboltak egy irodát, ahonnan llopták a széfet - írta a Zaol.hu.

Lopás miatt kell felelnie a két részeges betörőnek

Fotó: Pezzetta Umberto/Zalai Hírlap

A férfiak nem titkoltan anyagi problémákkal küzdöttek, rendszeres jövedelmük nem volt, alkoholfüggőségük pedig egyre csak mélyebbre sodorta életüket. Ekkor született meg a nagy ötlet, hogy hajnalban betörnek egy ingatlanközvetítő irodába.

A lopás részletei

2023.október 3-án kora hajnalban, alaposan felöntve a garatra jelentek meg a zalaegerszegi irodánál az elkövetők. A férfiak speciális eszközzel felfeszítették a nyílászárót, majd egy véső segítségével kiszabadították a falhoz rögzített széfet. Az értékes zsákmányt egy bőröndbe pakolták, majd hazavitték. Otthon felnyitották a széfet és hárommillió forint készpénzt találtak benne.

A boldogságuk azonban nem tartott sokáig, másnap reggel ugyanis már házkutatást tartottak náluk a rendőrök, akik a pénz nagy részét meg is találták. A kutatás során viszont előkerült egy forgópisztoly és több lőszer is, mindez természetesen engedély nélkül.

És ez még mindig nem minden! Kiderült ugyanis, hogy az egyik férfi nemcsak nagyban lopkodott, de kicsiben. 2023 augusztusa és szeptembere között összesen hat alkalommal emelt le szeszes italokat egy helyi üzlet polcairól, összesen több tízezer forint értékben.

A páros ügye október 2-án kerül a Zalaegerszegi Törvényszék elé, ahol a lopás mellett az engedély nélküli fegyvertartás és a sorozatos piás rablások is terítékre kerülnek. Az ítélet első fokon már a nyilvános tárgyaláson megszülethet.

Lopás bűntettével jelenleg is köröz a rendőrség több elkövetőt is. Az 50 legkeresettebb bűnöző listáján most például ketten is versenyeznek a legszebb bűnöző címért.