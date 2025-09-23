Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megtámadták Moszkvát az ukránok, brutális orosz válasz jöhet

síremlék

Lopott sírkövekkel zaklatta a nyugdíjasokat, beköszönt hozzá a rendőrség

7 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy 25 éves férfira többször is panasz érkezett, amiért a temető környékén a szolgáltatásait kínálta a látogatóknak. A rendőrség végül lopás miatt kapta el, miután eltulajdonított sírköveket akart eladni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
síremlékpanasztemetőlopássírkőgyanú

Egy férfi ellen már hosszú ideje érkeztek panaszok, mert a temetők környékén kínálta szolgáltatásait, és furcsa ajánlataival gyanút keltett a látogatókban. A bejelentők bizalmatlansága megalapozottnak bizonyult: a férfi a lopás útján megszerzett sírköveket próbált eladni, azt állítva, hogy azok a saját munkái - írta a Boon.hu.

Lopás útján szerzett sírkövekkel kereskedett (Illusztráció)
Lopás útján szerzett sírkövekkel kereskedett (Illusztráció)
Fotó: Mediaworks archívum

Lopással szerezte meg a sírköveket

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság munkatársai rövid időn belül elfogtak egy 25 éves szuhakálói férfit, aki ellopta egy műkőből készült síremlék fedőlapját a múcsonyi temetőből. A nyomozás során kiderült, hogy a férfi illegálisan hirdette magát sírkövesként, és a lopott emlékkövet máshol akarta felhasználni. A rendőrök megtalálták és lefoglalták a fedlapot, majd visszaadták a hozzátartozóknak. A férfi ellen lopás miatt indult eljárás.

Nemrég hasonlóan bizarr eset került a sajtó érdeklődésének homlokterébe: egy férfi új és használt fehérneműket lopott el egy betörés során. A rendőrség elfogta az elkövetőt, a kárt végül a férfi szülei térítették meg. Bővebben az Origo.hu korábbi cikkében olvashatnak az esetről.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!