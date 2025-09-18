Lőszereket találtak egy magyar iskolában

Feltehetően olyan lőszerek miatt hívták a rendőröket a fonyódi Mátyás Király Gimnázium és Kollégiumból, amelyeket a honvédelmi szakkör tagjai használtak 40-50 évvel ezelőtt - írta meg a Sonline.hu. Azonnal leállt a tanítás, ahogy a rendőrök megérkeztek.

Kiürítették a fonyódi Mátyás Király gimnáziumot

Forrás: Fonyód Média

Addig nem mehetnek vissza a diákok, amíg a lőszereket nem viszik el

A rendőrség megerősítette a vármegyei hírportálnak,

hogy emberélet kioltására alkalmas tárgyakat találtak az iskola egyik szekrényében,

és azonnal megkezdődtek a szükséges biztonsági intézkedések. Az épületet a hatósági eljárás idejére kiürítették, a diákokat pedig biztonságos körülmények között helyezték el a város sportcsarnokában. Amíg a tűzszerészek az épületben dolgoznak és lőszereket sem viszik ki, a diákok, akik nem voltak veszélyben az iskola vezetősége szerint, nem mehetnek vissza. A lőszerekkel a Fonyódi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán is foglalkoznak. Az egyelőre nem derült ki, milyen fegyverbe valók, és hogy a fegyver a közelben van-e.