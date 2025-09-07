Ámokfutó ló száguldott végig a városon – több gyerek kórházba került

Az árokban kötött ki egy lovaskocsi. Az elé kötött ló elszabadult és végigszáguldott Mezőfalván szeptember 7-én. Több embert, köztük gyerekeket is kórházba kellett vinni, a lóhoz pedig állatorvost hívni - írta meg a Duol.hu.

Lovaskocsi vágtatott végig Mezőfalván 2025. szeptember 7-én

Fotó: Horváth László/Duol.hu

Riadalmat keltett a vágtató lovaskocsi

A helyi újságírók úgy tudják, a Szent István utca végén jártak, amikor a ló megvadult, amitől a kocsin ülők leestek, a kocsi pedig szó szerint áthajtott a kocsison.

A ló az Ady, Honvéd és Fehérvári utcán keresztül vágtatott, egészen addig, amíg a postánál meg nem fogták. A kocsi a József Nádor – Vörösmarty kereszteződésnél borult bele az árokba.

A férfit, akin áthajtott a lovaskocsi, Székesfehérvárra vitték kórházba, a kocsin ülő gyerekek pedig Dunaújvárosba kerültek. A Duol.hu azt írja, a kisebbik testvér eltűnt, elszaladt, őt épségben megtalálták és a lovat is ellátták.