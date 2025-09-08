Hírlevél

Elesett az M3-as autópálya

Terelés és baleset is történt a kelet felé vezető sztrádán. Az M3-as autópálya mindkét oldalán dugó alakult ki.
A Nyíregyháza felé vezető oldalon, az M3-as autópálya 28-as kilométerénél, Gödöllőnél több kilométeres torlódás alakult ki hétfőn délután egy terelés miatt. Budapest felé pedig baleset történt. Egy kamion ütközött össze egy kisteherautóval, Hatvannál. A külső sávot lezárták, kora délután már 5-6 kilométeres volt a dugó  - írta meg a Heol.hu az Útinformra hivatkozva.

Forrás:  MW-archívum

Folyamatosan elesik az M3-as autópálya

A kelet felé vezető sztrádán rendszeresen alakulnak ki torlódások. Augusztusban 30-án délután például árokba csapódott egy autó az M3-as autópálya 51-es és 52-es kilométere között, a Nyíregyháza felé vezető oldalon. Július 21-én is kitört a káosz. Balesetek sorozata okozott gigadugókat ezen a napon az M3-ason.

 

