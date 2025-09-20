Márki-Zay Péter a saját céljaira használja a rendőrkapitány tragédiáját

A hódmezővásárhelyi rendőrkapitány, Szabó Zsolt tragikus halála óriási visszhangot váltott ki a városban és országosan is. Az alezredes pénteken vetett véget életének, amit Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester azonnal politikai támadásra használt fel – számolt be róla a Tények.hu.

Információink szerint mindez ellentétes az elhunyt családjának akaratával, akik nem szeretnék, hogy politikát csináljanak ebből az ügyből.

Szabó Zsolt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány Márki-Zay hivatalvezetője miatt dobta el az életét

Öngyilkosságot követett el a rendőrkapitány

Márki-Zay közösségi oldalán a kormányoldalt vádolta, mondván, olyan cikkek jelentek meg, melyek hatására öngyilkos lett Szabó Zsolt. – A becsületében, elfogulatlanságában meggyalázott rendőrtiszt a mai napon távozott közülünk, de a város saját halottjának tekinti – írta a politikus, aki igyekezett elleplezni a tényt, hogy a kapitányt gyengéd szálak fűzték az irodavezetőjéhez.

Ahogy az lenni szokott, a Márki-Zay-féle hisztériát azonnal átvették a baloldali portálok és véleményvezérek, akik egy pillanatra sem tartották tiszteletben a gyászoló család érdekeit. Az elhunytat felesége, két gyermeke, testvérei és édesanyja siratja.

A Tények.hu információi szerint nem politikai, hanem magánéleti gondok álltak a tragédia mögött.

A rendőr alezredes ugyanis egy esztendeje elköltözött feleségétől és két gyermekétől, hogy új életet kezdjen a polgármesteri hivatal lakosságszolgálati irodavezetőjével, aki előtte már kétszer elvált. A pár nyilvánosan felvállalta kapcsolatát, a városban kézen fogva sétáltak, ám egy idő után megromlott köztük az idill. A rendőrkapitány visszaköltözött családjához, de az alezredes hamarosan ismét visszatért Márki-Zay Péter hivatalvezetőjéhez.

A férfi ismerői szerint érződött rajta, hogy magánéleti problémái vannak, a munkáját nem tudta a megszokott alapossággal elvégezni. A Tények.hu úgy értesült, hogy csütörtökön egy üzenetet küldött új párjának, miszerint a továbbiakban csak hivatalos ügyben keresse. Ezt követően nem tudni, mi játszódott le, ám az tény, pénteken Szabó Zsolt eldobta magától az életét.