Rendkívüli

MÁV Csoport

Ha megütöd, leülöd! – megálljt parancsolnak a bántalmazóknak

Egyre gyakrabban fordul elő verbális vagy fizikai támadás a szolgálatot teljesítő kollégáikkal szemben. A MÁV-csoport munkatársai közfeladatot látnak el, a velük szembeni erőszak bűncselekmény.
A MÁV-csoport célja, hogy munkatársai biztonságban végezhessék munkájukat és egyetlen bűncselekmény se maradjon jogkövetkezmény nélkül – írta meg a MÁV közleménye alapján a Baon.hu. Csak ebben az évben 113 támadás érte a MÁV-csoport kollégáit: a legtöbbször szóbeli fenyegetés történt, de előfordult fizikai bántalmazás, dobálás, sőt késes támadás is. Agresszív viselkedéssel legtöbbször a vasúti jegyvizsgálók találkoznak, de másokat, például buszvezetőket is gyakran érnek inzultusok.  

MÁV-csoport
A kampány célja, hogy egyetlen bűncselekmény se maradjon jogkövetkezmény nélkül Forrás: MÁV-csoport

A tájékoztatás szerint volt olyan eset, hogy valaki ittasan, késsel fenyegette a MÁV-os kollégát, vagy egy dulakodás során a buszsofőrt is megütötték az utasok. Volt, hogy a menetjegy hiányában leszállított utas leköpte, majd lefújta paprikasprayvel a jegyellenőrt, aki kis idővel ezután elveszítette a látását. Máskor téglával dobták meg a buszvezetőt, aki 8 napon túl gyógyuló fejsérülést szenvedett, de olyan is előfordult, hogy egy gépkocsiból fegyvernek látszó tárggyal lőttek az autóbuszra.

Kampányt indít a MÁV-csoport az agresszió ellen

A Ha megütöd, leülöd! elnevezésű kampány a közfeladatot ellátó személyekkel szembeni erőszak következményeire hívja fel a figyelmet. A közlekedési vállalat ezidáig 200 darab kép- és hangfelvétel rögzítésére is alkalmas testkamerát szerzett be a jegyvizsgálók számára. A KISS és FLIRT motorvonatok beépített kamerarendszerrel rendelkeznek, és folyamatosan szerelik fel fedélzeti kamerákkal a MÁV-csoport további szerelvényeit is. Az autóbuszok nagy részén szintén fedélzeti kamerarendszerek működnek. Az autóbusz- és vasútállomásokon is kamerarendszerek működnek, amelyek megkönnyítik az esetek tisztázását, utólagos bizonyítását. Mindezek mellett a Készenléti Rendőrség is több vonalon segíti a biztonság fenntartását.

Vasúti területen a legtöbb atrocitás ezeken a vonalakon történik:

  • 100a vonalon (Budapest–Cegléd–Szolnok)
  •  70-es vonalon (Budapest–Szob)
  •  30a vonalon (Budapest–Székesfehérvár)
  •  120a vasútvonalon (Budapest–Újszász–Szolnok)
  • 40-es vasúti vonalon Ercsi és vonzáskörzetében valósul meg.

Autóbuszos területen, az esetek gyakorisága miatt elsősorban Budapest és Pest vármegye, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye emelkedik ki. Ercsiben például olyan súlyos volt a helyzet, hogy a rendszeres és folyamatos támadások miatt egy MÁV-csoport által üzemeltetett helyijáratot kénytelenek voltak pár órán át szüneteltetni. 

Néhány napja az Origo is beszámolt róla, hogy támadás ért egy buszsofőrt a Keleti pályaudvarnál. Az elkövető ezúttal egy agresszív taxis volt, aki akciója után egyszerűen továbbállt.

 

