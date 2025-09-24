Bőnyben egy 12 éves kislányt a gyanú szerint megerőszakolt a 29 éves bátyja, ami sokkolta a helyieket, sőt az egész internetet. A Kisalföld.hu cikke szerint a Győri Törvényszék elrendelte a férfi letartóztatását. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányságon szexuális erőszak és más bűncselekmény miatt indítottak eljárást az ügyben.

Túl van a műtéten a bőnyi sérült kislány, akit a gyanú szerint megerőszakolt a bátyja, Fotó: Molcsányi Máté

A bíró azért látta indokoltnak a döntést, mivel a nemi erőszak után a fiatal férfi elmenekült, ráadásul az egyik rokonát, a vele egy háztartásban élő húgát bántotta. Szerinte

szabadlábra kerülése esetén nem lakhatna otthon, így megalapozottan feltételezhető, hogy megszökne.

A bíróság határozatát azzal is indokolta, hogy a nyomozás elemi érdeke, hogy a két testvér közötti kommunikációt kizárja, amely csak a letartóztatás elrendelésével biztosítható. A döntést az ügyész, a védő, valamint a gyanúsított is tudomásul vette, így az elsőfokon végleges, a gyanúsítottat a Sopronkőhidai Fegyház- és Börtönbe szállították.

Túl van a műtéten a megerőszakolt kislány

Az áldozat olyan sérüléseket szenvedett, ami miatt be kellett vinni a győri kórházba, mert operációra volt szüksége. Túlvan a műtéten. Ennél többet nem tudni, az állapotáról nem beszélnek. A Kisalföld információi szerint az áldozat az egyik győri speciális iskola tanulója, és jó tanulónak számít a sérült kislány.