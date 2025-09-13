Megerőszakolta és terrorban tartotta nevelt kislányát egy dorogi férfi

Szörnyű terror zajlott hónapokig Dorogon. Egy 46 éves férfi szexuálisan zsarolta kiskorú nevelt lányát: akkor engedte csak el a barátaival találkozni, ha a lány előtte lefeküdt vele. A vádirat szerint a férfi élettársával és annak 15 éves lányával élt egy dorogi lakásban. Amikor a lány anyja hat napra kórházba került, a férfi 2022. november 30-án és december 2-án leitatta a gyereket és mindkétszer megerőszakolta.

Nem csak megerőszakolta, meg is verte a kislányt dorogi nevelőapja (Illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Nem csak megerőszakolta, meg is verte

A Tatabányai Törvényszék közleménye szerint a férfi fél év alatt ötször követte el a bűncselekményt a gyerek ellen. A családi és hatalmi viszonyokkal visszaélve tudta elkövetni a tetteit. A kislány félt tőle. Ha ellenállt, a férfi megütötte és megaláztatta. Ha a lány visszautasította a közeledését, a férfi elvette a mobiltelefonját, és megtiltotta, hogy találkozzon a barátaival.

Az ügyészség börtönbüntetést és közügyektől való eltiltást javasolt a pedofil nevelőapa számára. Emellett indítványozták, hogy végleges hatállyal tiltsák el minden olyan foglalkozástól, amely során kiskorúakkal kerülne kapcsolatba.

Korábban hasonló eset történt Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyében, amiről az Origo.hu oldalán többet olvashat.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.