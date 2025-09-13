Hírlevél

Váratlan fordulat, Zelenszkij bejelentette, hogy készen áll

Megerőszakolta és terrorban tartotta nevelt kislányát egy dorogi férfi

19 perce
Rettegésben tartotta nevelt lányát egy dorogi férfi. Megerőszakolta, megverte és zsarolta is.
Szörnyű terror zajlott hónapokig Dorogon. Egy 46 éves férfi szexuálisan zsarolta kiskorú nevelt lányát: akkor engedte csak el a barátaival találkozni, ha a lány előtte lefeküdt vele. A vádirat szerint a férfi élettársával és annak 15 éves lányával élt egy dorogi lakásban. Amikor a lány anyja hat napra kórházba került, a férfi 2022. november 30-án és december 2-án leitatta a gyereket és mindkétszer megerőszakolta.

Nem csak megerőszakolta, meg is verte a kislányt dorogi nevelőapja (Illusztráció)
Fotó: Shutterstock 

Nem csak megerőszakolta, meg is verte

A Tatabányai Törvényszék közleménye szerint a férfi fél év alatt ötször követte el a bűncselekményt a gyerek ellen. A családi és hatalmi viszonyokkal visszaélve tudta elkövetni a tetteit. A kislány félt tőle. Ha ellenállt, a férfi megütötte és megaláztatta. Ha a lány visszautasította a közeledését, a férfi elvette a mobiltelefonját, és megtiltotta, hogy találkozzon a barátaival.

Az ügyészség börtönbüntetést és közügyektől való eltiltást javasolt a pedofil nevelőapa számára. Emellett indítványozták, hogy végleges hatállyal tiltsák el minden olyan foglalkozástól, amely során kiskorúakkal kerülne kapcsolatba.

Korábban hasonló  eset történt Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyében, amiről az Origo.hu oldalán többet olvashat.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

