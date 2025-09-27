Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Súlyosan megfenyegette Magyarországot Zelenszkij

erőszak

Megerőszakoltak egy részeg férfit Pakson

44 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szexuális erőszak, súlyos testi sértés és kifosztás miatt indult eljárás egy férfi ellen. A támadó megütött és megerőszakolt egy másik férfit az út szélén.
Link másolása
Vágólapra másolva!
erőszakkrízishelyzetbrutális támadásbárbanÁldozatsegítő KözpontbanPaksi Járásbíróságnemi erőszakhomoszexuálisPaksrészeg férfi

2022 februárjának egyik estéjén két férfi együtt iszogatott egy paksi bárban. Semmi sem utalt arra, hogy egyikük pár óra múlva brutális támadás áldozatává válik. Cimborája megütötte és megerőszakolta hazafelé menet – írta meg a Teol.hu.

Megerőszakoltak egy részeg férfit Pakson
Megerőszakoltak egy részeg férfit Pakson (illusztráció)
Forrás:  Shutterstock

Késő este együtt indultak el a bárból. Útközben valamin összekaptak, ami után az egyik rátámadt a másikra. Akkorát húzott be neki, hogy áldozata összeesett. A támadó nem állt le. Ütötte-verte a földön fekvő férfit, aki annyira részeg volt, hogy a védekezésre sem volt ereje. A támadó gondolt egyet és pár méterrel arrébb húzta áldozatát, az út szélére. Ott még néhányszor megütötte, majd a hasára fordította és lehúzta a nadrágját. Ezután is megütötte még párszor, aztán

saját nadrágját és alsógatyáját is letolta, hogy megerőszakolhassa. 

Azután, hogy végzett, felöltözött, majd levetette áldozatáról a kabátját és felvette. A férfi benne lévő mobiljával együtt elmenekült. Legalábbis megpróbálta, de nem jutott messzire. Még hazafelé tartott, amikor igazoltatták a rendőrök. 

Áldozata a lelki sérülések mellett 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett.

A támadót – aki homoszexuális lehet, és nem először választott magának férfi partnert –, szexuális erőszak elkövetésével, súlyos testi sértéssel és kifosztással vádolják a Paksi Járásbíróságon, ahol decemberben várható ítélet.

Megerőszakolt volna egy terhes nőt egy részeg, szolnoki nyugdíjas

Egy szolnoki játszótéren rátámadt egy várandós nőre egy nagyon részeg, idős férfi még augusztusban. A támadót a saját fia állította meg. Ha nem tette volna, megerőszakolt volna egy nőt az apja. A hihetetlen, filmbe illő történet részleteiért kattintson ide!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!