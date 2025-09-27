2022 februárjának egyik estéjén két férfi együtt iszogatott egy paksi bárban. Semmi sem utalt arra, hogy egyikük pár óra múlva brutális támadás áldozatává válik. Cimborája megütötte és megerőszakolta hazafelé menet – írta meg a Teol.hu.

Megerőszakoltak egy részeg férfit Pakson (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Késő este együtt indultak el a bárból. Útközben valamin összekaptak, ami után az egyik rátámadt a másikra. Akkorát húzott be neki, hogy áldozata összeesett. A támadó nem állt le. Ütötte-verte a földön fekvő férfit, aki annyira részeg volt, hogy a védekezésre sem volt ereje. A támadó gondolt egyet és pár méterrel arrébb húzta áldozatát, az út szélére. Ott még néhányszor megütötte, majd a hasára fordította és lehúzta a nadrágját. Ezután is megütötte még párszor, aztán

saját nadrágját és alsógatyáját is letolta, hogy megerőszakolhassa.

Azután, hogy végzett, felöltözött, majd levetette áldozatáról a kabátját és felvette. A férfi benne lévő mobiljával együtt elmenekült. Legalábbis megpróbálta, de nem jutott messzire. Még hazafelé tartott, amikor igazoltatták a rendőrök.

Áldozata a lelki sérülések mellett 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett.

A támadót – aki homoszexuális lehet, és nem először választott magának férfi partnert –, szexuális erőszak elkövetésével, súlyos testi sértéssel és kifosztással vádolják a Paksi Járásbíróságon, ahol decemberben várható ítélet.

Megerőszakolt volna egy terhes nőt egy részeg, szolnoki nyugdíjas

Egy szolnoki játszótéren rátámadt egy várandós nőre egy nagyon részeg, idős férfi még augusztusban. A támadót a saját fia állította meg. Ha nem tette volna, megerőszakolt volna egy nőt az apja. A hihetetlen, filmbe illő történet részleteiért kattintson ide!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.