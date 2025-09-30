Álmában fojtotta meg feleségét a mentális problémákkal küzdő férfi

A házastársak kapcsolata eleinte kiegyensúlyozott, harmonikus volt, azonban a gyermekük születése előtti időben a vádlottnál pszichés problémák jelentkeztek. A férj többször kért és kapott orvosi segítséget, azonban a számára előírt gyógyszereket egy idő után nem szedte be, emiatt házasságuk megromlott, gyakran veszekedtek – írja a Haon.hu. 2022. november 15-én, egy vitát követően a nő a hálószobába ment, és lefeküdt. Férje később utána ment és megfojtotta alvó feleségét, miközben másfél éves gyermekük a lakás másik szobájában aludt. A férfi másnap édesapja kíséretében önként jelentkezett a rendőrségen, ahol beismerte tettét.

A férfi megfojtotta ágyban alvó feleségét

A fotó illusztráció: Pexels.com

Hosszú időre börtönbe vonulhat a gyilkos, aki megfojtotta feleségét

Első fokon a vádlottat a Szegedi Törvényszék védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt 14 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható.

Az ítélet ellen a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség súlyosításért, a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett. Az ügyben másodfokon a Debreceni Ítélőtábla dönt.

