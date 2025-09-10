Hírlevél

Segíteni akart apjának meghalni egy sarkadi kisfiú

Nem bírta elviselni, hogy mindig erős édesapja magatehetetlen. Ezzel magyarázta a gyerek, hogy megpróbált segíteni neki meghalni.
Még nincs 14 éves az a Békés vármegyében, Sarkadon élő kisfiú, aki úgy döntött, átküldi a másvilágra kórházban fekvő, nagyon beteg édesapját – írta meg a Beol.hu a Rendészeti Államtitkárság posztja alapján. Azzal akart segíteni neki meghalni, hogy elvágja az ágya mellett álló gép csövét. 

Eredetileg az volt a terve, hogy egyszerűen kikapcsolja az apja testébe gyógyszereket juttató gépet, de amikor megpróbálta, az hangosan jelzett, amire berohant egy ápoló és visszakapcsolta. 

Ezután döntötte el azt, hogy bicskával vágja el a csövét és megszabadítja apját a szenvedéseitől. 

Csak azért nem sikerült neki, mert az intenzív osztály munkatársai észrevették, mire készül és megállították, ennek köszönhetően nem történt tragédia. Ha a kisfiú megvalósítja a tervét, az édesapja elvérezhetett volna, a vénájába jutó levegő pedig ott légbuborékot és embóliát okozhatott volna. A semmit sem tagadott a kihallgatásán. 

Azt mondta a nyomozóknak, egyszerűen „nem tudta kezelni mindig erős apja ágyhoz kötöttségét és kiszolgáltatottságát". 

Akkor jött rá, hogy nem volt jó ötlet, amikor kiserkent a férfi vére és berohantak az ápolók a kórterembe. A gyereket életveszélyt okozó testi sértés kísérletével gyanúsítják, szabadlábon védekezhet.

A bicska, amivel el akarta vágni a gép csövét a kisfiú Forrás: Rendészeti Államtitkárság

Két betegének is segített meghalni egy orvos

Dr. Rob Jonquicre, nyugdíjas orvos, a Holland Önkéntes Eutanázia Társaság igazgatója a nyolcvanas években két gyógyíthatatlan beteg páciensét segítette a halálba. A BBC-nek adott interjújában a holland orvos a történtekkel kapcsolatos érzéseiről mesél.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

