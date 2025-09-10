Segíteni akart apjának meghalni egy sarkadi kisfiú

Még nincs 14 éves az a Békés vármegyében, Sarkadon élő kisfiú, aki úgy döntött, átküldi a másvilágra kórházban fekvő, nagyon beteg édesapját – írta meg a Beol.hu a Rendészeti Államtitkárság posztja alapján. Azzal akart segíteni neki meghalni, hogy elvágja az ágya mellett álló gép csövét.

Eredetileg az volt a terve, hogy egyszerűen kikapcsolja az apja testébe gyógyszereket juttató gépet, de amikor megpróbálta, az hangosan jelzett, amire berohant egy ápoló és visszakapcsolta.

Ezután döntötte el azt, hogy bicskával vágja el a csövét és megszabadítja apját a szenvedéseitől.

Csak azért nem sikerült neki, mert az intenzív osztály munkatársai észrevették, mire készül és megállították, ennek köszönhetően nem történt tragédia. Ha a kisfiú megvalósítja a tervét, az édesapja elvérezhetett volna, a vénájába jutó levegő pedig ott légbuborékot és embóliát okozhatott volna. A semmit sem tagadott a kihallgatásán.

Azt mondta a nyomozóknak, egyszerűen „nem tudta kezelni mindig erős apja ágyhoz kötöttségét és kiszolgáltatottságát".

Akkor jött rá, hogy nem volt jó ötlet, amikor kiserkent a férfi vére és berohantak az ápolók a kórterembe. A gyereket életveszélyt okozó testi sértés kísérletével gyanúsítják, szabadlábon védekezhet.

