Tragikusan fiatalon veszítette életét a köztiszteltnek örvendő nyomozó

R. Péter rendőr zászlós szolgálatból tartott hazafelé szeptember 18-án este, amikor egyik pillanatról a másikra rosszul lett, majd összecsuklott a nyílt utcán. A mentők rögtön a helyszínre siettek, csatlakoztak hozzájuk a rendőr és polgárőr kollégák is, Péter életét azonban már nem lehetett megmenteni, meghalt - írta meg a Borsonline.hu.

A tragikus körülmények között meghalt férfit megpróbálták újjáéleszteni

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Hiába a mentők hősies küzdelme, meghalt a nyomozó

A rendőrtársadalom együtt gyászolja elkötelezett bajtársát, hiszen Péter jó kapcsolatot ápolt munkatársaival, és nyomozóként is elismert volt. Több kolléga, valamint a Biatorbágyi-Herceghalmi Polgárőrség is megható sorokkal búcsúzott tőle. Emlékposztjukban megírták, hogy a jó kedélyű családfőt hiába vártak aznap este haza, sajnos már nem érkezett meg. Mindenki csodában reménykedett, Péter nem volt magára hagyva. Az utcán több kolléga is azonnal a segítségére sietett, könnybe lábadt szemmel próbálták megmenteni. Minden szolgálatban lévő polgárőr, rendőr a helyszínre indult, hátha tudnak még valamit tenni, és együtt imádkoztak Péter életéért. Neki azonban nem adatott több, 38 évesen elbúcsúzott az élettől.

A biatorbágyiak vérbeli zsaruként jellemezték Pétert, aki imádta a munkákáját. Állításuk szerint a nyomozónak több bűncselekmény felderítésében is komoly szerepe volt, hivatásként tekintett munkájára. Soraikban megemlítették, hogy Péter most már az égi rendőrséget erősíti, de biztosan mosolyogva tekint vissza rájuk, és segíti munkájukat.

