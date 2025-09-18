Nagy a baj! Megkéseltek egy nőt a Veszprémi SÉF iskola mellett

Egy mostanáig ismeretlen tárggyal megszúrtak, vagyis megkéseltek egy embert a veszprémi SÉF iskola mellett található Hostelben – tudta meg a Veol.hu.

Megkéseltek egy nőt a Veszprémi SÉF iskola mellett Fotó: Facebook/Ezt láttam Veszprémben

Egy nő az, akit megkéseltek

A helyi újságírók úgy tudják, hogy egy nőhöz érkezett reggel mentőhelikopter, de a támadás részletei egyelőre nem világosak. Amikor a rendőrökkel beszéltek, még a tetthely felé tartottak. Több egység is elindult a brutális támadás helyszínére. Azt ígérték, hogy amint biztos információik lesznek, megosztják majd ezeket az újságírókkal is. Egyelőre annyi biztos, hogy a nő életben volt, amikor a segítség megérkezett, és már kórházban van.

