Döbbenetes tragédia bontakozott ki 2024 januárjában Nagydoboson. A háromgyerekes B.A. a nap folyamán többször is összevitatkozott élettársával. A veszekedés tárgya a férfi drogozása volt, amit ő tagadott. A kiabálás odáig fajult, hogy a háromgyerekes anya kijelentette: elhagyja a férfit, amit az nem hagyott annyiban. Végül dulakodni kezdtek, a 150 centis nő pedig először a karján vágta meg az áldozatot, majd szíven szúrva megölte. A helyszínen tartózkodók hiába követték a mentők utasításait, a férfi menthetetlen volt. – Meghalt! Meghalt! – csak ezt hallottuk, majd hatalmas lett a csődület, megjött a rendőrség, a mentő – vallotta egy tanú az ügyben a kedden tartott tárgyalási napon a Nyíregyházi Törvényszéken.

Megölte hatalmas termetű élettársát az aprócska asszony. A bíróság tárgyalást rendelt el annak ellenére, hogy a nő elismerte bűnösségét

Fotó: Szon.hu

Bűnösnek vallotta magát

A bíróság előtt álló vádlott, a háromgyermekes, törékeny nő, B.A. beismerő vallomást tett az eljárás során és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. Mindez azt jelentette volna, hogy elfogadja az ügyészség által kért hat évnyi börtönbüntetést. Azonban Gál Anikó törvényszéki bíró közbelépett, nem fogadta el a beismerést és tárgyalást rendelt el az ügyben. Minden bizonnyal a bíró úgy ítélte meg, hogy vannak az ügyben olyan körülmények, amelyek miatt szükség van a bizonyítási eljárásra.

A tanúk szerint az asszonyt rendszeresen bántalmazta az élettársa.

Fotó: Szon.hu

Mindez a tanúvallomásokból is körvonalazódni látszik: négyen is azt mondták a bíróság előtt, hogy az áldozat és a vádlott egy veszekedésekkel teli, bántalmazásokkal nehezített kapcsolatban éltek, amely akkor fordult igazán rosszra, amikor a férfi rászokott a drogokra. Az egyik tanú szavaiból kiderült, hogy míg régebben a játszótérre vitték a gyerekeket, vagy épp étterembe, addig a tragédia előtti napokban volt olyan éjszaka, amikor a férfi este 11 órakor ment a közeli településre drogot vásárolni.

Megölte élettársát, nem emlékszik semmire

A kábítószer-függőség egyre jobban eluralkodott a későbbi áldozaton, aki rendszeresen felemlegette öngyilkossági szándékát a nőnek. – Most verte meg anyukámat az apukám – idézte fel az élettársak négyéves közös gyermeke szavait egy másik szomszéd, aki elmondta: nagyon sokat veszekedett a pár. Az asszony azonban senkinek nem mondta el, hogy mi történt, és nem kért segítséget. Pedig gyakran verés nyomai látszottak testén, amelyek kapcsán banális magyarázatokat hozott fel. Mint ahogy arra is, hogy miért vannak rendszeresen cigarettától származó égésnyomok a testén, amikor nem is dohányzik. A vádlott egyik közeli rokona értetlenségét fejezte ki, "hogyan ölhette meg az apró asszony azt a hatalmas férfit."