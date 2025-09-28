Elszabadultak az indulatok, megölte nevelőtanárát a javítóintézetis kamasz

1981. január 22-én reggel az aszódi fiúnevelőintézet tanárai vizsgáztatásra készültek. Amikor az óra 9-et ütött, rájöttek, hogy az 58 éves Kiss József nevelőtanár nem ért be. Ezt meglehetősen szokatlannak találták, mivel a férfi híres volt pontosságáról. Kollégái elsétáltak a különálló épületszárnyban, más lakott épületektől távol eső lakására. Amikor meglátták, hogy feldúlták, és a televíziót sem kapcsolta ki senki, már sejtették, hogy valami rossz dolog történt. A férfi holttestét a háztól 120 méterre lévő egyik bokor alatt találták meg. Egyértelmű volt, hogy megölte valaki.
Szúrt sebet találtunk az áldozat hátán, a nyakán és több vágást a kezein, amely nyilvánvalóan a védekezés közben keletkezhetett. A lakás átvizsgálásakor vérrel szennyezett intézeti ruhát is találtunk, amelynek viselőjét igyekeztünk mielőbb megállapítani”
- idézte dr. Rácz Ferenc rendőr ezredesnek, a Pest megyei Rendőr-főkapitányság helyettes vezetőjének szavait a Népszava 1981. február 19-i száma.
Az már az Amerikai Magyar Népszava Szabadság 2018. február 1-i cikkéből derül ki, hogy az orvosszakértő mit állapított meg. A gyilkos összesen 15 metszett és szúrt sebet ejtett az áldozatán. Ebből az egyik egy gerincet érő mellkasi szúrás, egy másik, az utolsó pedig a nyakát eltaláló döfés volt. Mindkettő életveszélyes sérülés, de a halálát tüdőembólia okozta.
Miután a gyilkos végzett, az áldozata pénztárcájában talált 280 forinttal és más használati tárgyaival, például a kerékpárjával együtt elmenekült a helyszínről.
Nem sokáig törték a fejüket a nyomozók azon, ki tehetett ilyet. A lakásban ott hagyott véres nadrágról a többi kamasz azonnal megmondta, hogy egy 15 éves, kozármislenyi szökevényé, aki nem először tűnt el mellőlük. 1980 szeptemberében, 1981. január 13-án és január 19-én is megszökött. Az utolsó esemény előtt a fiúk moziban voltak. Amíg a cimborái a szobában aludtak, a kamasz két napig az intézet padlásán bujkált. Addig, amíg az éhség le nem kényszerítette onnan.
A rendőrök keresték a fiút. A pécsi Városi Rendőrkapitányság ügyeletének utasítására az éjszaka dolgozó járőr ellenőrizte a szülei lakását. Ők nem tudtak semmiről. Még arról sem, hogy megszökött az intézetből. Másnap, azután, hogy a szagazonosító kutyák a kamasz szagnyomát választották ki a hátrahagyott nyomokból és bűnjelekből, vagyis már megalapozottan gyanúsítható volt a gyilkossággal, kiterjesztették a körözést. A megye összes kapitányságát és a határőrség pécsi kerületparancsnokságát is értesítették. A gyerek természetesen nem volt ismeretlen a helyi rendőrök előtt. 1980 őszén ellopott egy motort, de egy kisfiút is kirabolt egy pécsi liftben. Lopás, rablás, garázdaság és rongálás miatt küldte az aszódi nevelőintézetbe a fiatalkorúak bírósága.
A szülők lakására nyomozóbrigád vonult ki. Megállapításuk szerint a családi házban senki nem tartózkodott, de valaki az épület egyik ablakát betörve ki-be közlekedett. Az anyát munkahelyéről a lakásra vitték, taktikai okokból azonban csak annyit közöltek vele, hogy a fiú ismét megszökött az intézetből, azért keresik. A lakásban megállapítható volt, hogy ott valaki étkezett és átöltözött. Az anya szerint a padlón heverő lábbeli és pantalló idegen holmi volt, ellenben eltűnt a nagyobbik fiú néhány ruhadarabja. Az idegen ruhadarabot és lábbelit lefoglalták”
– olvasható a kamasz utáni hajsza a Magyar Rendőr 1981. március 21-ei számában.
A nyomozók sejtették, hogy nem lehet messze a szülői háztól. Pécsre koncentráltak, ahol úgynevezett „fokozott körözési akciót” rendeltek el. Ekkor már a kezükben volt a kamasz sokszorosított fényképe és megismerték az ismerőseit, vagyis tudtak a kapcsolatai nagy részéről.
Több akciócsoport alakult, amelyek kiemelten fontos feladata a szülők és az egyes kapcsolatok lakásának blokkolása és figyelése volt. A városban gépkocsizó járőrök általános ellenőrzésre kaptak parancsot, a forgalmas csomópontokon, a városból kivezető utakon ellenőrzőpontokat hoztak létre, záróőröket helyeztek el. Ekkor már állandó telefonkapcsolat volt a körözést kibocsátó Pest megyei Rendőr-főkapitányság bűnüldözési osztálya és a pécsi Városi Rendőrkapitányság illetékes parancsnokai között, így a koordinálásban nem volt fennakadás”
– írta meg a szaklap.
Ekkora derült ki, hogy a fiú szüleinek a lakásán hagyott cipő és pantalló a nevelőé volt, és az áldozat többi ellopott holmija is előkerült. Zakóját és prémes sapkáját – mindkettőtől 50 forintért szabadult meg a gyilkos - egy többszörösen büntetett előéletű bűnöző lakásán találták meg, a zseblámpáját pedig a kamasz elcserélte egy másikra. Ezeket mind lefoglalták a rendőrök és felvették az érintettek vallomásait, nehogy újra gazdát cseréljenek a lopott holmik.
„A feltárt adatok alapján gondoskodni kellett a kapcsolatként számításba vehető személyek figyeléséről, intézkedni kellett a blokkolók és a zárással megbízottak váltásáról is. Ez idő tájt már sötét volt, az éjszaka is hidegnek ígérkezett. Ekkor az egész napos kutatástól fáradt rendőrök az URH rádió hosszan tartó fütyülésére figyeltek fel, majd a rövid fogalmazásra:
Jelentem, hogy a keresett személyt a Felszabadulás utcában, a vasúti átjáróban elfogtam.
Bevonulok” – írta meg a szaklap.
Fábián János törzsőrmesternek, az őr-, és járőrosztály sofőrjének hangját hallhatták a többiek. Ő fogta el a kamaszt, aki már az első kihallgatásán mindent bevallott. Felelevenítette a nyomozóknak, hogy fél éve volt már Aszódon, amikor megölte a tanárt.
„Becsengettem. Ő kiszólt, hogy ki az. Mondom a nevemet neki, N. J. Mit akarok? Mondom, vissza szeretnék menni az intézetbe, fázom is, minden bajom van, nincs pénzem sem, hogy haza tudjak menni, vissza akarok menni. Meg így jobb is lesz, ha ő visz vissza, mert akkor nem kapok annyi fogdát, meg önként jelentkezem. Behívott, mondja, hogy üljek le, egyek valamit. Tehát megkérdezte, hogy mikor ettem, mondtam neki, hogy 19-én, amikor megszöktem, este. Azt mondta, üljek le, egyek valamit.
Szóval odaadja a kést. Mondom neki, hogy tanár úr menjünk, mert valami baj lesz.
Nem akarok itt maradni, menjünk inkább vissza az intézetbe. A lényeg az, hogy ő: maradjunk, maradjunk, és itt kezdődött el. Leguggolt. Én arra összpontosítottam, hogy mi lenne, ha megszúrnám. Azon gondolkoztam egész végig, megmondom őszintén, vagy arra összpontosítottam nagyon, nem láttam, nem hallottam semmit sem.
Arra eszméltem fel, hogy jaj, Józsi, mit csináltál, megszúrtál.
Innen kezdődött el, utána mentem már végig” – idézi a gyilkos szavait egy nem sokkal a támadás után készített interjúból Gerő Marcell: Káin gyermekei című filmje.
Arra már egy másik interjúban tért ki a nevelőgyilkos, miért akarta, hogy a férfi meghaljon. Az Esti Hírlapnak 1981 februárjában sikerült megszólaltatni a kamaszt, aki közölte, gyűlölte a tanárt.
Azt mondta, áldozata a második szökése után megverte, bár ezt nem látta senki.
Ebből az interjúból kiderül, hogy a harmadik szökése után már tervezgette, hogy baltával végez vele, de aztán erről a tervéről letett. Már nem volt a kabátja alatt a balta, amikor becsöngetett hozzá, a szalonnához és kenyérhez készített konyhakés viszont kapóra jött.
A nyomozók megállapították, hogy amikor Kiss József a kályhához hajolt, hogy befűtsön, a kamasz felpattant a székről és a hátába döfte a kést. Az áldozat ekkor még nem vesztette el az eszméletét. Segítségért kiáltozva kifutott a házból, de senki sem hallotta meg. Gyilkosa üldözte és végül megölte.
A támadás után felvette a tanár egyik nadrágját - mivel az övé véres lett -,
aztán a zsákmánnyal együtt felült a férfi kerékpárjára és meg sem állt az aszódi vasútállomásig.
Január 22-én reggel már Pécsett volt. Napközben a városban csavargott, aztán este felkereste a szüleit és elbújt az egyik melléképület padlásán. Akkor is ott volt, amikor a rendőrök kopogtattak. Másnap megvárta, amíg mindenki elmegy dolgozni, és a már említett ablakot betörve bemászott a szüleihez. Evett, ivott, átöltözött. Innen bűnöző ismerőséhez sétált, akinek eladott néhány holmit. Amikor este megint a szülői ház felé vitte az éhség, elfogták.
A Pest megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói alig néhány nappal a gyilkosság után vádemelési javaslattal küldték el az ügy iratait az ügyészségnek.
A Pest megyei Bíróság előre kitervelt módon,-különös kegyetlenséggel, nyereségvágyból és más aljas indokból elkövetett emberölésért, továbbá 4 rendbeli lopás vétségéért N. J.-t 10 és fél évi börtönbüntetésre, továbbá 8 év közügyektől eltiltásra ítélte"
- írta meg a Pest Megyei Hírlap cikke alapján az Amerikai Magyar Népszava – Szabadság már említett száma. Aztán még fél évet hozzáadtak ehhez, így végül 11 évet kellett börtönben töltenie a férfinek, aki 2014-ben szabadult. Pécsre költött, ahol 2016-os haláláig hajléktalanként tengette nyomorult életét.