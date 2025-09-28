Elszabadultak az indulatok, megölte nevelőtanárát a javítóintézetis kamasz

1981. január 22-én reggel az aszódi fiúnevelőintézet tanárai vizsgáztatásra készültek. Amikor az óra 9-et ütött, rájöttek, hogy az 58 éves Kiss József nevelőtanár nem ért be. Ezt meglehetősen szokatlannak találták, mivel a férfi híres volt pontosságáról. Kollégái elsétáltak a különálló épületszárnyban, más lakott épületektől távol eső lakására. Amikor meglátták, hogy feldúlták, és a televíziót sem kapcsolta ki senki, már sejtették, hogy valami rossz dolog történt. A férfi holttestét a háztól 120 méterre lévő egyik bokor alatt találták meg. Egyértelmű volt, hogy megölte valaki.

Megölte nevelőtanárát egy aszódi javítóintézeti kamasz

A véres nadrág

Szúrt sebet találtunk az áldozat hátán, a nyakán és több vágást a kezein, amely nyilvánvalóan a védekezés közben keletkezhetett. A lakás átvizsgálásakor vérrel szennyezett intézeti ruhát is találtunk, amelynek viselőjét igyekeztünk mielőbb megállapítani”

- idézte dr. Rácz Ferenc rendőr ezredesnek, a Pest megyei Rendőr-főkapitányság helyettes vezetőjének szavait a Népszava 1981. február 19-i száma.

Az már az Amerikai Magyar Népszava Szabadság 2018. február 1-i cikkéből derül ki, hogy az orvosszakértő mit állapított meg. A gyilkos összesen 15 metszett és szúrt sebet ejtett az áldozatán. Ebből az egyik egy gerincet érő mellkasi szúrás, egy másik, az utolsó pedig a nyakát eltaláló döfés volt. Mindkettő életveszélyes sérülés, de a halálát tüdőembólia okozta.

Miután a gyilkos végzett, az áldozata pénztárcájában talált 280 forinttal és más használati tárgyaival, például a kerékpárjával együtt elmenekült a helyszínről.

Nem sokáig törték a fejüket a nyomozók azon, ki tehetett ilyet. A lakásban ott hagyott véres nadrágról a többi kamasz azonnal megmondta, hogy egy 15 éves, kozármislenyi szökevényé, aki nem először tűnt el mellőlük. 1980 szeptemberében, 1981. január 13-án és január 19-én is megszökött. Az utolsó esemény előtt a fiúk moziban voltak. Amíg a cimborái a szobában aludtak, a kamasz két napig az intézet padlásán bujkált. Addig, amíg az éhség le nem kényszerítette onnan.

A szökevény nyomában

A rendőrök keresték a fiút. A pécsi Városi Rendőrkapitányság ügyeletének utasítására az éjszaka dolgozó járőr ellenőrizte a szülei lakását. Ők nem tudtak semmiről. Még arról sem, hogy megszökött az intézetből. Másnap, azután, hogy a szagazonosító kutyák a kamasz szagnyomát választották ki a hátrahagyott nyomokból és bűnjelekből, vagyis már megalapozottan gyanúsítható volt a gyilkossággal, kiterjesztették a körözést. A megye összes kapitányságát és a határőrség pécsi kerületparancsnokságát is értesítették. A gyerek természetesen nem volt ismeretlen a helyi rendőrök előtt. 1980 őszén ellopott egy motort, de egy kisfiút is kirabolt egy pécsi liftben. Lopás, rablás, garázdaság és rongálás miatt küldte az aszódi nevelőintézetbe a fiatalkorúak bírósága.

A szülők lakására nyomozóbrigád vonult ki. Megállapításuk szerint a családi házban senki nem tartózkodott, de valaki az épület egyik ablakát betörve ki-be közlekedett. Az anyát munkahelyéről a lakásra vitték, taktikai okokból azonban csak annyit közöltek vele, hogy a fiú ismét megszökött az intézetből, azért keresik. A lakásban megállapítható volt, hogy ott valaki étkezett és átöltözött. Az anya szerint a padlón heverő lábbeli és pantalló idegen holmi volt, ellenben eltűnt a nagyobbik fiú néhány ruhadarabja. Az idegen ruhadarabot és lábbelit lefoglalták”

– olvasható a kamasz utáni hajsza a Magyar Rendőr 1981. március 21-ei számában.