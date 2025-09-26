Drámai dolog derült ki arról a nőről, akit tegnap holtan találtak Komáromban - videó

Szeptember 25-én késő délután egy halott nőhöz riasztották a rendőröket egy komáromi lakásba. Az igazságügyi orvos szakértő már a helyszínen megállapította, hogy megölték a rendőrség tájékoztatása szerint.
A feltételezett gyilkost másnap reggel elfogták és emberölés gyanúja miatt kihallgatták. A rendőrök őrizetbe vették a 31 éves férfit, és kezdeményezték a letartóztatását.
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.