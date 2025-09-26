Drámai dolog derült ki arról a nőről, akit tegnap holtan találtak Komáromban - videó

Szeptember 25-én késő délután egy halott nőhöz riasztották a rendőröket egy komáromi lakásba. Az igazságügyi orvos szakértő már a helyszínen megállapította, hogy megölték a rendőrség tájékoztatása szerint.

Holttestet találtak egy komáromi lakásban, megölték a nőt a gyanú szerint (illusztráció)

Fotó: Kovács Noémi/Pexels.com

A feltételezett gyilkost másnap reggel elfogták és emberölés gyanúja miatt kihallgatták. A rendőrök őrizetbe vették a 31 éves férfit, és kezdeményezték a letartóztatását.

