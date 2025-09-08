Figyelem! Megszökött egy veszélyes bűnöző

Nagy erőkkel keresnek a rendőrök egy 2005. június 7-én született, budapesti férfit. 2023. december 7-én rendelték el a körözést ellene az Ajkai rendőrkapitányságon azután, hogy a fiatal férfi megszökött – írta meg a Veol.hu a rendőrség oldalára kitett körözés alapján.

Megszökött Tököli Krisztián Dániel

Fotó: Police.hu

A rendőrök közzétették a fotóját és a személyleírását, hátha látja valahol, valaki és tud nekik segíteni a veszélyes bűnöző elfogásában.

Tököli Krisztián Dániel 171–175 centiméter magas, vékony, barna, rövidre vágott haja és barna szeme van. Világos a bőre, arca ovális, állkapcsa kiugró, és nagy elálló fülei vannak.

A rendőrök azt kérik, ha felismeri valahol, azonnal telefonáljon, de vigyázzon, ne próbálja meg feltartóztatni, várja meg a rendőröket.

