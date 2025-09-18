Álrendőrök csöngettek be egy nőhöz és az összes megtakarítását kérték készpénzben

Döbbenetes csalást vitt véghez egy bűnbanda Kaposváron. Egy nőt azzal az indokkal hívtak fel, hogy az összes megtakarítása veszélyben van. Arra kérték az áldozatot, hogy a pénzt vegye ki a számlájáról és adja át nekik, hogy megmenthessék a vagyonát – adta hírül a Sonline.hu.

Hamis rendőrigazolványt mutattak fel a csalók annak a nőnek, akinek elszedték összes megtakarítását, 13,5 millió forintot

Fotó: Somogy vármegyei rendőrség

Átadta minden megtakarítását

A nőt meggyőzte, hogy a csalók – hamis – rendőrigazolványt mutattak neki, valamint volt nálunk egy, a rendőrség logójára hasonlító matricával ellátott adóvevő készülék is, így végül átadta minden pénzét, 13,5 millió forintot a csalóknak. Hamarosan azonban rájött, hogy csúnyán átverték, ekkor viszont értesítette a rendőrséget. A nyomozás során a csoport három tagját azonosították, két elkövetőt pedig hamarosan elfogtak az M7-es autópályánál, ahol a Terrorelhárítási Központ kommandósai szorították őket az aszfaltra.

A bűnözők autójában hamis rendőrigazolvány, kézi rádió és némi drog is lapult. A csalók harmadik társa, megtudva, hogy barátai lebuktak, inkább feladta magát. A két elfogott férfi letartóztatásban van, női társuk szabadlábon védekezhet.

Az elfogásról videó is készült:

