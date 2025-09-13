Betört a koponyája egy kislányát védő férfinek Kenderesen

Egy hete, szeptember 6-án délelőtt egy 13 éves kislány édesapja felkeresett egy kenderesi férfit, mert azt hallotta, hogy pedofil. Nem megelőző látogatás volt, úgy értesült, hogy már közeledett is a gyerekéhez. A kenderesi férfi megütötte a kicsi apját a Szoljon.hu információi szerint.

Megütötte a kislányát védő férfit egy kenderesi bűnöző ezen a helyen

Forrás: Magyarország Ügyészsége

Ez úgy történt, hogy a két férfi egymásnak esett. A vita hevében a 25 éves támadó bement a házába, ahonnan egy szerszámnyéllel tért vissza, és fejbe verte vele a kislány apját.

Csak egyszer sújtott le, de olyan erősen, hogy áldozata életveszélyes állapotba került.

A fia is vele volt, ő segített az áldozatnak elmenekülnie.

Betört a koponyája, úgy megütötte

A kórházban megszületett a pontos látlelet: a férfinek eltört a koponyaboltozata és vérzéses traumás sérülést szenvedett, amitől életveszélyes állapotba került.

Amíg az áldozatot orvosok vizsgálták, a rendőrök elfogták és kihallgatták a támadót, most pedig az illetékes ügyészek kezdeményezték a többszörösen visszaeső bűnöző letartóztatását. Azzal inokolták a kérésüket, hogy a várhatóan kiszabható súlyos büntetés miatt az ő esetében fennáll a kockázata, hogy megszökik vagy elbújik valahol a hatóságok elől. A vármegyei hírportál szerint most is több büntetőeljárás zajlik ellene, úgyhogy az sem kizárt, hogy megismétli, amit tett, vagyis újra megtámad valakit. A férfi és védője fellebbezett a döntés ellen.

