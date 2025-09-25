Fellöktek egy nőt, majd félholtra verték a segítségére siető férfit a bolti tolvajok

Csütörtök délután egy szombathelyi élelmiszerüzletben értek tetten két férfit, akik fizetés nélkül akartak távozni a boltból. Az üzletvezetőnő arra kérte a tolvajokat, hogy adják vissza az eltulajdonított termékeket. A lefülelt bolti szarkák azonban fellökték a nőt, majd alaposan megvertek egy férfi vásárlót - adta hírül a Vaol.hu.

Zajlik a helyszínelés a bolt előtt, ahol megvertek egy vásárlót

Fotó: Vaol.hu

A két férfi, miután fellökte az üzletvezetőt, egyszerűen kisétált a boltból. Ezt látva egy, az üzletben tartózkodó vásárló a nő segítségére sietett. A két tolvaj ettől teljesen kikelt magából és ütni-verni kezdték a férfit, majd az erősen vérző, félig eszméletlen vásárlót az üzlet előtti járdán hagyták, és távoztak.

Kórházba került a védelmező, akit megvertek

A súlyosan sérült férfit a mentők kórházba szállították. A Vas vármegyei hírportál úgy értesült, hogy többszörös arccsonttörést szenvedett, és sok vért vesztett.

A kiérkező egyenruhások elfogták a két tettest és előállították őket. A rendőrök lezárták az üzletet és az előtte lévő járdaszakaszt, a bűnügyi helyszínelők nyomokat rögzítettek.

