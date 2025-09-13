Hírlevél

család

Nem fogja elhinni, miért kell menekülnie egy mikei családnak

Kiégett a villanyóra csütörtök este egy mikei családi háznál. Menekülnie kellett a lakóknak.
Egy villanyóra okozott nagy gondot egy mikei család József Attila téren álló házában két napja. Kigyulladt, olyan magasra csaptak a lángok, hogy el kellett menekülnie miatta a lakóknak - írta meg a Sonline a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság információira hivatkozva.

Menekülnie kellett a családnak

A tűz átterjedt a villanyóra feletti gerendára is, úgyhogy a kadarkúti önkormányzati tűzoltóknak meg kellett bontaniuk az épület tűzben érintett részét, és eloltani a még izzó parazsat. 

A házban hárman laknak, ők egyelőre rokonoknál húzzák meg magukat.

 

 

