Egy villanyóra okozott nagy gondot egy mikei család József Attila téren álló házában két napja. Kigyulladt, olyan magasra csaptak a lángok, hogy el kellett menekülnie miatta a lakóknak - írta meg a Sonline a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság információira hivatkozva.

Nem fogja elhinni, miért kell menekülnie egy mikei családnak (illusztráció)

Fotó: MW

Menekülnie kellett a családnak

A tűz átterjedt a villanyóra feletti gerendára is, úgyhogy a kadarkúti önkormányzati tűzoltóknak meg kellett bontaniuk az épület tűzben érintett részét, és eloltani a még izzó parazsat.