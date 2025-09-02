A menekülő sofőrnek esélye sem volt! Hollywoodi akció után kattant a bilincs

Ha valaki lopott autóval próbál meglógni a rendőrök elől, annak általában nincs jó vége. Ez történt Michigan államban is, ahol egy menekülő sofőr az I-96-os autópályán gondolta megmutatni, hogyan kell hollywoodi stílusban gázt adni. A valóság azonban gyorsan rácáfolt a filmekre - vezette fel a kaposvári autós üldözést a Sonline.hu.

A menekülő sofőr azt gondolta megléphet a rendőrök elől - Fotó: Sonline.hu

Az amerikai esetben a rendőrök elővették a titkos fegyverüket, a Grapper nevű szerkezetet, ami gyakorlatilag egy kilőhető háló. Ez kütyü a menekülő autó hátsó tengelyére csapódik és pillanatok alatt megállítja a járgányt. Így lett vége az üldözésnek, az autótolvaj hiába is reménykedett, innen már nem volt hova menekülnie.

Menekülő sofőr Kaposváron

De nemcsak Amerikában zajlanak ilyen akciók. Kaposváron a helyiek szinte élőben nézhették végig, ahogy a rendőrök egy BMW-t üldöznek a városon keresztül. A sofőrt már régóta ismerték a hatóságok. Papírja nem volt, de a volán mögül nem tudták kiszedni. Ezúttal sem állt meg a jelzésre, inkább padlógázt adott. Végül a Kisfaludy és a Puskin utca sarkán ért véget a száguldása, aztán bilincset kapott.

És ha ez még nem lenne elég, Somogyban több olyan eset is akadt, amikor sofőrök ellenőrző pontokat akartak áttörni, gyakran részegen vagy lopott autóval. A vége természetesen mindig ugyanaz és a tetteseknek nincs menekvés. Ahogy egy volt rendőr is mondta:

Nincs értelme a menekülésnek, a rendőrök előbb-utóbb mindig utolérnek."

A nyár közepén a fővárosban is megelevenedett a tolvajtempó, ott az ámokfutó egy utasokkal teli taxiba csapódott a rendőrök elől menekülve. Jutalma ezért a bravúrért akár négy és fél év börtönbüntetés is lehet.