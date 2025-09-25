Rendőri hajsza a Keleti Pályaudvarnál: menekülőre fogta a hírhedt bűnöző

Szeptember 22-én a Készenléti Rendőrség budapesti egységének két járőre a VIII. kerület utcáin teljesített szolgálatot, amikor egy gyanúsan viselkedő csoportra lettek figyelmesek. Már az igazoltatás alatt a menekülés mellett döntött egy 26 éves férfi, ami felerősítette a rendőrök gyanúját, hogy valami nincs rendben az illetővel. Szerencsére sikerült megfogniuk a bűnözőt - írta meg a Borsonline.hu.

Később kiderült, hogy nem egy oka volt a menekülést választani

A rendőrök három férfit ellenőriztek a Keleti Pályaudvarnál, az intézkedés idejére még egy kalapácsot is elvettek az egyiküktől, aki nem voltak iratok és nem tudta igazolni magát.

A bediktált adatok ellenőrzése közben menekülőre fogta a 26 éves férfi

A Thököly út irányába rohant, azonban a járőrök a nyomába eredtek. Néhány méterig tartott csak a hajsza, a rendőrök egyből földre teperték, és megbilincselték.

Volt oka a menekülésre, három körözés volt ellene érvényben

Elfogatóparancsot adott ki ellene BRFK IV., VII. és XI. Kerületi Rendőrkapitányság is, tekintettel arra, hogy több folyamatban lévő ügyben is kereste őt a Budai Központi Kerületi Bíróság, valamint a Pesti Központi Kerületi Bíróság.

Büntetőeljárás folyik vele szemben rongálás, súlyos testi sértés és szexuális erőszak miatt.

Az ilyen esetek pedig nem ritkák a hatóságok előtt, augusztusban például Európa egyik legkeresettebb bűnözőjére csapott le a rendőrség. Budapesten még sikerült elmenekülnie a törvény elől, azonban Miskolcon elfogták egy szemtanú segítségével.