Mentőhelikopter az autópályán, halálos baleset bénította az M1-est

A Hegyeshalom felé vezető oldalon három személyautó rohant egymásnak, az egyik kocsi pedig a hatalmas ütközéstől lángba borult. A forgalom teljesen megállt, mindenki csak tehetetlenül nézte, ahogyan a tűzoltók küzdenek a lángokkal. A mentők is perceken belül megérkeztek, majd mentőhelikopter is leszállt az autópálya mellett, de hiába minden erőfeszítés, egy nő a helyszínen életét vesztette - írta a Feol.hu.

Mentőhelikopter sietett a balesethez

Fotó: Shutterstock/Illusztráció

A tragédiát Tóth Anikó, a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője is megerősítette.

A sztráda hosszú időre megbénult, kilométeres sorok alakultak ki, az autósok pedig órákig csak araszolva tudtak tovább haladni.

Mentőhelikopter a kukoricásnál

Néhány nappal ezelőtt több alkalommal is segítséget nyújtottak a légi egységek. A 3-as főúton Kápolna közelében szintén életveszélyes baleset történt. Egy hatvan év körüli nő autója kisodródott, oszlopnak csapódott, majd a kukoricásban kötött ki. A jármű felismerhetetlen ronccsá gyűrődött, a sofőrt a tűzoltóknak kellett kivágniuk. A helyszínre mentőhelikopter érkezett és kórházba szállították a súlyosan megsérült nőt.