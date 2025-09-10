Újra kellett éleszteni a sofőrt, mentőhelikopter vitte kórházba a kukoricásból

Drámai baleset bénította meg szerda reggel a 3-as főutat Heves vármegyében, Kápolna közelében. Egy hatvan év körüli nő autója menet közben hirtelen átsodródott a szembejövő sávba, majd egy út széli oszlopnak vágódott. Az ütközéstől a kocsi lerepült az útról és csak a kukoricásban állt meg, segítségére mentőhelikopter sietett - írta meg a Heol.hu.

A mentőhelikopter az út mellett a kukoricás szélén szállt le - Fotó: Huszár Márk / Heol.hu

A roncs szinte felismerhetetlen lett, az eleje totálkárosra gyűrődött, de a hátulja is súlyosan megsérült. A sofőr egyedül ült a járműben, a tűzoltóknak kellett kivágniuk őt a deformálódott autóból.

Mentőhelikopter érkezett a helyszínre

Miközben a földi egységek az asszony életéért küzdöttek, rövidesen a légi jármű is megérkezett. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta, hogy súlyos koponya- és belső sérüléseket szenvedett a hölgy, a helyszínen újra is kellett éleszteni. Csak azután szállították kórházba, miután állapotát stabilizálták.

A baleset miatt hosszú időre lezárták a 3-as főút érintett szakaszát és a forgalom is csak lassan indulhatott meg újra. A környékbeliek szerint ritkán látnak ennyi szirénázó járművet, helikoptert meg aztán pláne. Ugyanezt gondolták múlt szombaton a fonyódiak is, amikor egy mentőhelikopter érkezett a Lidl parkolója mellé, miután rosszul lett egy vásárló az üzletben.