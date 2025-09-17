Idő előtt jött a baba, a semmiből ott termett a segítség

Kedd hajnalban különleges bevetéshez riasztották a mentőket Pest vármegyében: egy 30 év körüli, 39. hétben járó kismamánál indult meg a szülés - írta az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán.

Pest vármegyében segítettek világra egy kisbabát a mentők

Fotó: Országos Mentőszolgálat/Facebook

Esetkocsiban segítették a világra a mentők

A fiatal nő férjével együtt indult volna kórházba, ám a fájások gyorsan sűrűsödtek, így végül a mentők azonnali segítségét kérték. A mentésirányító nemcsak a legközelebbi esetkocsit és a Peter Cerny koraszülött-mentőegységet riasztotta, hanem folyamatosan biztatta is a szülőket, amíg a segítség megérkezett. A helyszínre érő mentőcsapat megvizsgálta az édesanyát, és úgy ítélték meg: már nem lenne biztonságos kórházba szállítani. Néhány perc múlva a mentők szakértő irányítása mellett megszületett a pár harmadik gyermeke, egy egészséges újszülött, aki a Lana nevet kapta. A mentőszolgálat boldog, egészséges életet kívánt a családnak, és gratulált a sikeres helyszíni szüléshez.

Lana érkezése is bizonyítja, hogy a mentőknek sokszor pillanatok alatt kell életeket formáló döntéseket hozniuk. Nemrégiben egy másik kismamának is hasonló élményben volt része Pest vármegyében: ott a mentők otthoni körülmények között segítettek világra hozni egy kisbabát, mert nem maradt idő a kórházig eljutni. Bővebben az Origo.hu cikkében olvashat a mentők áldozatos munkájáról.