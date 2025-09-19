Nagy a baj! Több diák is kórházba került óra után egy magyar városban

Hírlevél

Kirohantak a tatai uszoda öltözőjéből azok a tatai diákok, akiknek úszásórájuk volt egy tanárral. Megijedtek az erős szagtól, mentőt hívtak hozzájuk.
Az egyik tatai általános iskola diáklányainak úszásoktatást tartottak a helyi tanuszodában, aminek a végén mentőt kellett hívni hozzájuk a Kemma.hu információi szerint.

Mentőt hívtak a tatai diákokhoz
Forrás: Facebook / Országos Mentőszolgálat

A tanuszodát üzemeltető Tatai Városgazda Zrt.-től a hírportál megtudta, hogy a takarítók és a vízvezetékszerelők az öltöző vizes helységében próbálták a vízkövet eltüntetni éppen akkor, amikor a gyerekek bementek az öltözőbe. Állítólag ugyanazt a vízkőoldót használták, mint amit otthon szoktak az emberek, csak a zárt öltözőben, ahol nem jó a szellőzés, nem párolgott el könnyen.

A szer irritáló, erős szagától megijedtek a gyerekek, és kirohantak a tanárhoz.

Mentőt hívtak a gyerekekhez

Az iskolából kihívták a mentőket és a katasztrófavédőket is. A katasztrófavédelem szakemberei nem találtak mérgező anyagot a levegőben. A diákokat és a tanárt a biztonság kedvéért bevitték a tatabányai Szent Borbála Kórházba megfigyelésre, és szóltak a gyerekek szüleinek is.

Áprilisban egy budapesti általános iskolában lett rosszul több diák. Itt vannak a részletek.

 

 

 

 

