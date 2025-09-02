Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Gyerekgyilkosság: holtan találták a hétfőn reggel eltűnt kislányt

gyerekgyilkosság

Ő lehet az, aki megölte a miskei kislányt, segítsen megtalálni

5 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elfogatóparancsot adtak ki egy fiatal, Kalocsán született férfi ellen a Bács-Kiskun vármegyei rendőrök. Azzal gyanúsítják, hogy megölte a kislányt, akit egy napig kerestek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyerekgyilkosságkeresikeltűnés miatt keresikkeresik a rendőrökkislányeltűntmegölteMiskerendőrséggyilkos

Hétfőn reggeltől drónokkal, rendőrkutyákkal és önkéntesekkel próbáltak megtalálni egy mindössze 22 hónapos, miskei kislányt, akinek az eltűnését jelentették. Éjszaka volt már, amikor kiderült, hogy megölte valaki. Ma reggel pedig újabb fejleményről számolt be az eltűnt kislány ügyében a Bama.hu a rendőrség oldalára hivatkozva. 

Miske,Elfogatóparancsot adtak ki Jakab Dávid ellen, ő lehet az, aki megölte a gyereket
Elfogatóparancsot adtak ki Jakab Dávid ellen, ő lehet az, aki megölte a miskei kislányt
Forrás: police.hu

Ő lehet az, aki megölte a miskei kislányt

Egy 25 éves, kalocsai férfi ellen adott ki elfogatóparancsot a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztálya szeptember 1-jén a gyerekgyilkossággal kapcsolatban emberölés miatt. Most mindenhol őt keresik a rendőrök, akik azt kérik, ha felismeri a fenti képen látható Jakab Dávidot, és tudja, hol van, azonnal értesítse őket, vagy hívja a 112-es segélyhívót.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!