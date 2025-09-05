Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt Kásler Miklós

Miskei

A miskei kisfiú szeme láttára ölték meg a húgát. Vajon feldolgozható a trauma? – videóval

11 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vajon mit élhetett át az a kisfiú, akinek a szeme láttára ölték meg a kishúgát? Mekkora lelki trauma érte, és meddig tart, míg ezt fel tudja dolgozni? A miskei gyerekgyilkosság vádlottja nem csak a pici lánnyal volt kegyetlen, a hároméves kisfiúra sem volt tekintettel. A felmerülő kérdésekre Sófi Gyula gyermek- és ifjúsági pszichiáter főorvos válaszolt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Miskeigyermekpszichiátergyerekgyilkosságtestvértraumakisfiúfeldolgozássúlyosszemtanúvádlott

Az egész országot sokkoló miskei gyerekgyilkosság részleteivel az Origo több írásában is foglalkozott. A megrázó dráma az áldozatul esett kislány 3 éves bátyja szeme láttára történhetett. A miskei gyerekgyilkosság vádlottját letartóztatták, de vajon a kisfiú, akinek a szeme láttára ölhették meg a kishúgát, milyen lelki megpróbáltatásokon megy át? Hogyan hat ez a lelki világára, milyen hatással lesz a későbbi életére, egyáltalán sikerül-e neki valaha is ezt a borzalmas élményt feldolgoznia? A Baon.hu kérdéseire a szakértő, Sófi Gyula gyermek- és ifjúsági pszichiáter főorvos válaszolt.

miskei gyerekgyilkosság
Súlyos trauma érte a miskei gyerekgyilkosság áldozatának 3 éves bátyját, akinek a szeme láttára ölték meg a kishúgát
Fotó: Pozsgai Ákos/Baon.hu

A kisgyermekek gyász- és traumafeldolgozása gyakran nem a felnőttekéhez hasonló formában jelenik meg, hanem a viselkedés és a játék szintjén válik láthatóvá. A hirtelen hangulatváltozások, szokatlan düh- vagy sírógörcsök, visszahúzódás, fokozott szorongás, illetve a korábban már elsajátított készségek (például szobatisztaság, önálló alvás) visszaesése mind figyelmeztető jelek lehetnek

– részletezte a pszichiáter a várható következményeket.

A kisfiúnak nemcsak a szeme előtt lejátszódó brutalitással kellett szembesülnie, hanem egy hozzá közel álló személy elvesztésével is, ami drámai hatással lehet a lelki fejlődésére.

Az alvással kapcsolatos problémák szintén gyakoriak. Ilyenkor a gyermek nehezen alszik el, többször felriad éjszaka, rémálmok gyötrik, vagy ragaszkodik ahhoz, hogy a szülő mellett aludjon. Ezek a tünetek a biztonságérzet megingását jelzik. A kisgyermek számára ugyanis az állandóság, a kiszámítható napi rutin és a felnőttek védelmező jelenléte alapvető pszichés támaszt jelent

– hívta fel a figyelmet a várható hatásokra Sófi Gyula.

Ha a gyermek közvetlen tanúja volt erőszaknak – legyen szó családon belüli bántalmazásról, tragikus balesetről vagy más súlyos eseményről – akkor a szakmai protokoll szerint elengedhetetlen az egyszeri, gyermekbarát körülmények között zajló meghallgatás.

A miskei gyerekgyilkosság vádlottja

Ahogy arról már beszámoltunk, letartóztatták a gyerekgyilkossággal vádolt férfit, aki még egy újságírói kérdésre is válaszolt. A férfi letartóztatását elrendelte a bíróság, a helyszíni tudósítások szerint a férfin a megbánás legkisebb jele sem mutatkozott. A letartóztatásával kapcsolatban Dr. Négyessyné dr. Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője tájékoztatta a nyilvánosságot.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot! 

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!