A miskei kisfiú szeme láttára ölték meg a húgát. Vajon feldolgozható a trauma? – videóval

Az egész országot sokkoló miskei gyerekgyilkosság részleteivel az Origo több írásában is foglalkozott. A megrázó dráma az áldozatul esett kislány 3 éves bátyja szeme láttára történhetett. A miskei gyerekgyilkosság vádlottját letartóztatták, de vajon a kisfiú, akinek a szeme láttára ölhették meg a kishúgát, milyen lelki megpróbáltatásokon megy át? Hogyan hat ez a lelki világára, milyen hatással lesz a későbbi életére, egyáltalán sikerül-e neki valaha is ezt a borzalmas élményt feldolgoznia? A Baon.hu kérdéseire a szakértő, Sófi Gyula gyermek- és ifjúsági pszichiáter főorvos válaszolt.

Súlyos trauma érte a miskei gyerekgyilkosság áldozatának 3 éves bátyját, akinek a szeme láttára ölték meg a kishúgát

Fotó: Pozsgai Ákos/Baon.hu

A kisgyermekek gyász- és traumafeldolgozása gyakran nem a felnőttekéhez hasonló formában jelenik meg, hanem a viselkedés és a játék szintjén válik láthatóvá. A hirtelen hangulatváltozások, szokatlan düh- vagy sírógörcsök, visszahúzódás, fokozott szorongás, illetve a korábban már elsajátított készségek (például szobatisztaság, önálló alvás) visszaesése mind figyelmeztető jelek lehetnek

– részletezte a pszichiáter a várható következményeket.

A kisfiúnak nemcsak a szeme előtt lejátszódó brutalitással kellett szembesülnie, hanem egy hozzá közel álló személy elvesztésével is, ami drámai hatással lehet a lelki fejlődésére.

Az alvással kapcsolatos problémák szintén gyakoriak. Ilyenkor a gyermek nehezen alszik el, többször felriad éjszaka, rémálmok gyötrik, vagy ragaszkodik ahhoz, hogy a szülő mellett aludjon. Ezek a tünetek a biztonságérzet megingását jelzik. A kisgyermek számára ugyanis az állandóság, a kiszámítható napi rutin és a felnőttek védelmező jelenléte alapvető pszichés támaszt jelent

– hívta fel a figyelmet a várható hatásokra Sófi Gyula.

Ha a gyermek közvetlen tanúja volt erőszaknak – legyen szó családon belüli bántalmazásról, tragikus balesetről vagy más súlyos eseményről – akkor a szakmai protokoll szerint elengedhetetlen az egyszeri, gyermekbarát körülmények között zajló meghallgatás.

A miskei gyerekgyilkosság vádlottja

Ahogy arról már beszámoltunk, letartóztatták a gyerekgyilkossággal vádolt férfit, aki még egy újságírói kérdésre is válaszolt. A férfi letartóztatását elrendelte a bíróság, a helyszíni tudósítások szerint a férfin a megbánás legkisebb jele sem mutatkozott. A letartóztatásával kapcsolatban Dr. Négyessyné dr. Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője tájékoztatta a nyilvánosságot.