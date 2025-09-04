Ez hányinger! Gusztustalanul nyilatkozott a gyerekgyilkossággal gyanúsított férfi

Hanna szeptember 1-én tűnt el az otthonából. A rendőrök még aznap megtalálták a holttestét, és kiderült, hogy a 22 hónapos gyermek emberölés áldozata lett. A kislány eltűnésének napján a rendőrség körözést adott ki a miskei gyerekgyilkosság gyanúsítottja ellen, akit másnap sikerült is elfogniuk. Most a Bors tett közzé egy videót, amelyben a munkatársuk kérdésére válaszolt a bilincsbe vert férfi.

Ebben a házban húzta meg magát a miskei gyerekgyilkosság gyanúsítottja

A gyilkossággal vádolt férfi egy elhagyatott házban bujkált a szeretőjével. A nőn kívül a gyanúsított apja volt az egyetlen, aki tudta, hol húzta meg magát a férfi és végül elárulta a rendőröknek is, akik az elfogás során a szeretőt is bilincsben vitték el.

Lincshangulat tört ki a miskei gyerekgyilkosság miatt

A falu lakóit mélyen megdöbbentette és feldühítette a gyerekgyilkosság híre. Amikor a feltételezett elkövetőt a rendőrök el akarták szállítani, a házat körbevették, repkedtek a hangos szidalmak és fenyegetések.

Miután letartóztatták, a férfit a fogdából a Kecskeméti Járásbíróságra kísérték. Rendőrök gyűrűje vette körül a gyanúsítottat, és a Bors munkatársának a beszámolója szerint az arcán nem látszottak érzelmek, teljesen nyugodt volt. Úgy viselkedett, mintha semmi köze nem lenne a gyilkossághoz. Az újságíró feltette neki a kérdést, hogy volt képes megölni egy két éves kislányt. A kéz- és lábbilincsbe vert férfi válaszát az alábbi videóban láthatja:

A bíróság végül úgy döntött, egy hónapra letartóztatásba került a gyerekgyilkos. A döntés ellen azonban még fellebbezhet a gyanúsított, így az nem végleges.

Ahogy arról az Origo is tájékoztatta az olvasóit, a kislány megtalálásáért minden eszközt bevetettek a rendőrök. A gyermek eltűnésének reggelén nagy erőkkel vonultak a helyszínre, drónokkal, rendőrkutyákkal indultak a keresésére. Már benne jártak az éjszakában, amikor sikerült megtalálniuk a letakart holttestet, és ekkor nyilvánvalóvá vált számukra, hogy a kislányt megölték. Hanna rongyokba csavart földi maradványait az égető mögött, a lőtér melletti kereszt tövében igyekeztek elrejteni.