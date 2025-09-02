Mutatjuk, hol találták meg a miskei kislány rongyokba csavart holttestét

Minden követ megmozgattak a rendőrök, kutyás mentőegységek és önkéntesek, hogy megtaláljanak egy hétfőn eltűnt 22 hónapos gyereket. Este bukkantak rá a miskei kislány holttestére. Reggel közölték a rendőrök, kit gyanúsítanak a gyerekgyilkossággal, a Bors pedig újabb részletet osztott meg a hátborzongató üggyel kapcsolatban.

Eltűnt egy miskei kislány, mindenki őt kereste, forrás: Borsonline.hu

Itt találtak rá az eltűnt miskei kislány holttestére

A keresésben részt vevő egyik férfi felesége árulta el a lapnak, hogy

Hanna rongyokba csavart földi maradványait az égető mögött, a lőtér melletti kereszt mellé rejtették.

Az is kiderült, hogy a kutyás egységek találtak rá. A falubeliek azonnal sejtették, ki lehet a felelős a kislány haláláért.

Megölte az a szörnyeteg, és elrejtette rongyba csavarva a gallyak közé a szemétégetőn

– mondta a Borsnak az informátor.

A kislány nagymamája közösségi oldalára ennyi posztolt tegnap 22 óra után:

Az angyalok vigyáznak rád, drága pici lány”.

Egy 25 éves, kalocsai férfi ellen elfogatóparancsot adott ki a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztálya emberölés miatt szeptember 1-én. Nézze meg, kit keresnek, és segítsen elkapni a szökésben lévő gyerekgyilkost a rendőröknek. A férfi veszélyes, lehet, hogy újabb gyilkosságot is elkövetne.