Mutatjuk, hol találták meg a miskei kislány rongyokba csavart holttestét

Minden követ megmozgattak a rendőrök, kutyás mentőegységek és önkéntesek, hogy megtaláljanak egy hétfőn eltűnt 22 hónapos gyereket. Este bukkantak rá a miskei kislány holttestére. Reggel közölték a rendőrök, kit gyanúsítanak a gyerekgyilkossággal, a Bors pedig újabb részletet osztott meg a hátborzongató üggyel kapcsolatban.
A keresésben részt vevő egyik férfi felesége árulta el a lapnak, hogy
Hanna rongyokba csavart földi maradványait az égető mögött, a lőtér melletti kereszt mellé rejtették.
Az is kiderült, hogy a kutyás egységek találtak rá. A falubeliek azonnal sejtették, ki lehet a felelős a kislány haláláért.
Megölte az a szörnyeteg, és elrejtette rongyba csavarva a gallyak közé a szemétégetőn
– mondta a Borsnak az informátor.
A kislány nagymamája közösségi oldalára ennyi posztolt tegnap 22 óra után:
Az angyalok vigyáznak rád, drága pici lány”.
Egy 25 éves, kalocsai férfi ellen elfogatóparancsot adott ki a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztálya emberölés miatt szeptember 1-én. Nézze meg, kit keresnek, és segítsen elkapni a szökésben lévő gyerekgyilkost a rendőröknek. A férfi veszélyes, lehet, hogy újabb gyilkosságot is elkövetne.