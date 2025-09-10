Mogyorós süteménnyel kínálta meg a pedagógus a kisfiút, a gyermek nem élte túl az iskolai születésnapot

Iskolai születésnapra készülődtek egy budapesti intézményben, amelyre a gyerekek édességeket hoztak be. A tanárnő, miután igazságosan elosztotta a finomságokat, a diákok padjára helyezte a tálcákat. Ekkor még senki sem gondolta, hogy az édességek közé keveredő mogyorós ostya egy szörnyű tragédiát fog okozni – írta a Borsonline.hu.

A kis Máté tragikus halálát egy mogyorós ostya okozta

Fotó: Allergiaközpont

A kisfiú fogyasztott az édességből, azonban amikor egyik osztálytársa rákérdezett, hogy evett-e az ostyából, kétségbeesett, majd zokogni és hányni kezdett.

A tanárnő tudott Máté mogyoróallergiájáról, de nem vette figyelembe

A tragikus eset kapcsán felvetődik a szülők felelőssége is. Kizárólag a gyermek üzenőfüzetében jelezték az allergiát, pedig ezt kötelességük lett volna hivatalosabb módon is közölni az iskolával. A problémát jelezhették volna szóban, írásban és nem utolsó sorban orvosi dokumentumokat is benyújthattak volna.

A mogyorós ostya megevése után Máté egyre rosszabbul érezte magát, édesanyja néhány percen belül érte jött az iskolába. Azonban a gyermek annyira rossz állapotba került, hogy meg kellett állniuk egy benzinkútnál. Máté a helyszínen elhunyt, a mentők már nem tudtak rajta segíteni.

A tanárnő gyászruhában jelent meg ítélethozatala napján, arcát maszkkal takarva. Azonban amikor ítélethirdetésre került a sor, arcát vállalva levette azt. Múlt héten az utolsó szó jogán sírva esedezett bocsánatért a családnak, mérhetetlenül sajnálja a történeteket. A szülők nem kívántak személyesen megjelenni a bíróságon, online hallgatták meg őket.

A pedagógus beismerte, hogy hibát követett el, a tragikus születésnap minden előzményét feltárta. 1 év 6 hónap fogházra ítélte őt a bíróság, azonban a büntetést felfüggesztették 3 év próbaidőre. A tanárnőt a tanítástól 3 évre eltiltották.

A gyermekek ételallergiája folyamatos aggodalmat okoz a szülőknek, és pedagógusoknak egyaránt, mivel minden iskolai, éttermi étkezés egészségügyi kockázatot jelenthet. Az utóbbi években olyan terápiák jelentek meg, amelyekkel jelentősen csökkenthető a kockázat. További információkért kattintson az Origo.hu korábbi cikkére.