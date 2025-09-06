Hírlevél

Vlagyimir Putyin megnevezte az ellenségeit

Halálos baleset történt az 54-es főúton, Jakabszállásnál. A motort vezető férfi a helyszínen életét vesztette.
Bács-Kiskun vármegyébenmotorbalesetautótragédia

Szombat délelőtt tragédia történt Bács-Kiskun vármegyében, ahol egy 46 éves helvéciai motoros vesztette életét - írta meg a Baon.hu.

motor
Motor ütközött autóval frontálisan Jakabszállásnál
Fotó: Donka Ferenc / MTI Fotószerkesztõség

Frontálisan ütközött a motoros

A motorbaleset az 54-es főúton, Jakabszállás közelében történt, amikor a férfi eddig ismeretlen okból frontálisan ütközött egy szemből érkező autóval. Információk szerint a motoros a hatalmas ütközés erejétől lerepült a járművéről, majd egy másik személygépkocsinak csapódott.

A rendőrség megerősítette, hogy a 46 éves helvéciai motoros meghalt a balesetben, az autók utasai azonban sértetlenek maradtak. A tragédia sokkolta a szemtanúkat, akik szerint ritkán történik ilyen súlyos baleset ezen az útszakaszon. A hatóság a baleset pontos körülményeinek tisztázására vizsgálatot indított.

Korábban Nyíregyházán is történt egy halálos motorbaleset, erről az Origo.hu oldalán bővebben olvashatnak.

 

