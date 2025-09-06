Szombat délelőtt tragédia történt Bács-Kiskun vármegyében, ahol egy 46 éves helvéciai motoros vesztette életét - írta meg a Baon.hu.

Motor ütközött autóval frontálisan Jakabszállásnál

Fotó: Donka Ferenc / MTI Fotószerkesztõség

Frontálisan ütközött a motoros

A motorbaleset az 54-es főúton, Jakabszállás közelében történt, amikor a férfi eddig ismeretlen okból frontálisan ütközött egy szemből érkező autóval. Információk szerint a motoros a hatalmas ütközés erejétől lerepült a járművéről, majd egy másik személygépkocsinak csapódott.

A rendőrség megerősítette, hogy a 46 éves helvéciai motoros meghalt a balesetben, az autók utasai azonban sértetlenek maradtak. A tragédia sokkolta a szemtanúkat, akik szerint ritkán történik ilyen súlyos baleset ezen az útszakaszon. A hatóság a baleset pontos körülményeinek tisztázására vizsgálatot indított.

