Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
motorbaleset

A tizenéves jogsi nélkül sodorta el a motorost – helyszíni képekkel és videóval

20 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy tizenéves fiatal Pécsen elgázolt egy szabályosan közlekedő motorost. A motorbaleset miatt egy 50 év körüli férfit súlyos sérülésekkel szállították kórházba.
Link másolása
Vágólapra másolva!
motorbalesetjogsi nélkül vezetettmentőszolgálatPécstizenévessúlyossegítségnyújtás elmulasztásakórház

Súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba egy 50 év körüli férfit augusztus 29-én, pénteken Pécsett az 57-es számú út és a Kemény Zsigmond utca kereszteződésében (nagyárpádi kereszteződés) – írta meg a Bama.hu. A motorbalesetet a személyautót vezető tizenéves sofőr okozta.

A motorbaleset egy jogsi nélkül vezető tizenévesnek köszönhető
A motorbaleset egy jogsi nélkül vezető tizenévesnek köszönhető
Fotó: Löffler Péter/MW

Motorbaleset jogsi nélkül

A Bama.hu információi szerint a személygépkocsit vezető fiatalember nem rendelkezett vezetői engedéllyel. A motorbiciklis férfi súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

A jogsi nélkül vezető tizenéves anélkül hajtott el a helyszínről, hogy segítséget nyújtott volna a szerencsétlenül járt középkorú férfinak.

A balesetről készült helyszíni képeket ide kattintva tudja megtekinteni!

Nemrég egy tatai férfi elvesztette a jogosítványát, miután ittas vezetés miatt lekapcsolták a rendőrök. A 20 éves férfi több parkoló autóba csapódott járművével Tatán. Az eset további részletei az Origo.hu korábbi cikkében

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!