A tizenéves jogsi nélkül sodorta el a motorost – helyszíni képekkel és videóval

Súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba egy 50 év körüli férfit augusztus 29-én, pénteken Pécsett az 57-es számú út és a Kemény Zsigmond utca kereszteződésében (nagyárpádi kereszteződés) – írta meg a Bama.hu. A motorbalesetet a személyautót vezető tizenéves sofőr okozta.

A motorbaleset egy jogsi nélkül vezető tizenévesnek köszönhető

Fotó: Löffler Péter/MW

Motorbaleset jogsi nélkül

A Bama.hu információi szerint a személygépkocsit vezető fiatalember nem rendelkezett vezetői engedéllyel. A motorbiciklis férfi súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

A jogsi nélkül vezető tizenéves anélkül hajtott el a helyszínről, hogy segítséget nyújtott volna a szerencsétlenül járt középkorú férfinak.

A balesetről készült helyszíni képeket ide kattintva tudja megtekinteni!

