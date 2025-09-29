Összeveszett a barátnőjével, majd olyat tett, hogy azonnal elvették a jogosítványát

Egészen megdöbbentő jelenet szemtanúi lehettek a járókelők Debrecenben, vasárnap kora délután. Egy fiatal nő a motorháztetőbe kapaszkodva akarta megállítani a párját, aki ennek ellenére elindult az autójával - olvasható a Police.hu-n.

Barátnőjével a motorháztetőn furikázott a debreceni férfi

A fotó illusztráció: Shutterstock

Mint írták, egy debreceni körzeti megbízott épp munkába tartott, amikor észrevette, hogy az előtte haladó autó motorháztetejébe egy nő kapaszkodik. A rendőr azonnal megelőzte a kocsit, majd jelezte a sofőrnek, hogy húzódjon le. A fiatalember eleget tett ennek, ekkor a körzeti megbízott szolgálatba helyezte magát, és értesítette a kollégáit.

Összevesztek, a nő felfeküdt a motorháztetőre

Mint kiderült, a fiatal pár nem sokkal korábban összeveszett, a férfi el akart hajtani, a barátnője azonban ezt nem szerette volna, ezért felkapaszkodott a motorháztetőre. A fiatalember viszont gázt adott, és elindult. Az életveszélyes manőver miatt a rendőrök a helyszínen elvették a sofőr jogosítványát, és büntetőeljárás keretében vizsgálják a pontos körülményeket.

