Motorosok rémálma: tragédia történt az M86-oson

Egy rosszul bevett kanyar, egy figyelmetlen pillanat, vagy az útviszonyokhoz nem illő sebesség is tragédiához vezethet. Főleg a motorosok tekintetében. Minden baleset egy figyelmeztetés arra, hogy a körültekintés és a szabályok betartása nem csupán ajánlás, hanem életmentő tényező. A tragédia megtörtént az M86-os autóúton is péntek délután, Magyarkeresztúr térségében. Egy motoros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen szörnyethalt – számolt be róla a Borsonline.hu.

Baleset történt Szombathely felé, a motoros azonnal meghalt

Fotó: Löffler Péter/MW

Motoros az áldozat

A tragédia az M86-os Szombathely felé vezető oldalán, a 132-es kilométerszelvénynél, Magyarkeresztúr térségében történt. A rendelkezésre álló adatok szerint egy motoros szenvedett súlyos balesetet, aki a helyszínen azonnal meghalt. A rendőrség a helyszínelés idejére forgalomkorlátozást rendelt el, és vizsgálja a baleset pontos körülményeit.

Egy másik tragikus eset történt nemrégiben, melyben egy magyar motoros vesztette életét Horvátországban. A tragédia az egész magyar motorsport- közösséget megrázta. Részletek az Origo.hu cikkében.