Szenvedélye vált végzetévé a magyar motoros legendának

A tragédia szeptember 11-én délután történt a horvátországi Karlobag közelében, az adriai D8-as autópályán, ahol egy pótkocsis teherautó és három motoros ütközött össze. Sajtóinformációk szerint a három motoros a 45 éves horvát sofőrrel szemben haladt, amikor a 44 éves magyar férfi, P. Gábor frontálisan belerohant a teherautóba. A baleset során egy másik magyar motoros is elesett, a járműve pedig kicsúszva elsodort egy német motorost - számolt be róla a Bors.hu

Gyászolja a magyar motoros közösség a horvát balesetben elhunyt legendát.

Fotó: Unsplash

A sportközösség is gyászolja a legendás motorost

Bár a német és a fiatalabb magyar motoros túlélte az ütközést, P. Gábor életét nem tudták megmenti - a helyszínen azonnal meghalt. Halálhíre az egész motorsport-közösséget megrázta, közismert alakja volt ugyanis a magyar motoroséletnek. A Yamaha Motor Hungary értékesítési és marketingvezetőjeként dolgozott, emellett elkötelezetten támogatta és segítette elő a motorsport biztonságát.

Ismerősei értetlenül fogadják a tragédiát.

Nemrégiben még a terveiről beszélt. Olyan ember volt, akinek tényleg a motorozás volt az élete, és mindig a biztonságra törekedett. Soha nem volt felelőtlen. Egyszerűen még nem fogtuk fel. Mintha még nem jutott volna el az agyamig, hogy nincsen többé”

- nyilatkozta a férfi egyik ismerőse.

A SportMotor így búcsúzott tőle:

Amikor a horvátországi balesetről olvastunk, amiben egy magyar motoros életét vesztette, nagyon elszomorodtunk. Különösen mellbevágó érzés, ha ismerősről van szó. Pár hete még a MotoGP paddockban beszélgettünk, tele tervekkel és lelkesedéssel. Felfoghatatlan, hogy hirtelen minden megváltozott. Őszinte részvétünk a családnak és barátoknak. Isten veled, Gábor

A hazai motorsport közösség gyászba borult: motorosok, versenyzők, csapatok és kollégák egymás után búcsúznak tőle:

Gábor barátom, nem ezt beszéltük meg...

- fogalmazott egy összetört barátja.

A nyarat rendkívül sok baleset árnyékolta, köztük talán az egyik legsúlyosabb, amikor egy motoros traktorral ütközött, a balesetben egy háromgyermekes családapa vesztette életét. A történtekről bővebben az Origo.hu cikkében olvashatnak.