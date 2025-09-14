Ismert ember vesztette életét a horvátországi halálos balesetben

A legtöbb magyar kétkerekű szerelmese igazi álomként tekint arra, ha a kék tenger mellett, a sziklafalak tövében húzhatja a gázt. Ám a péntek délutáni motoros túra Karlobag közelében végzetes fordulatot vett, amikor egy ismert motoros vesztette életét - írta a Vaol.hu.

A motoros balesetben Pusztai Gábor vesztette életét

Fotó: Motorosok Világa

A horvát rendőrség közleménye szerint a motorosok a megengedettnél gyorsabban szelték az Adriát ölelő D8-as utat, amikor bekövetkezett a tragédia. A 44 éves magyar motoros, aki a hazai közösségben legendának számított, frontálisan ütközött egy teherautóval. Esélye sem volt, a helyszínen azonnal életét vesztette.

Egy másik, 42 éves magyar motoros is elesett, motorja pedig nekiütközött egy 31 éves német sofőr gépének, aki szerencsére könnyebb sérülésekkel megúszta.

Több volt, mint motoros

Pusztai Gábor, a Yamaha Motor Hungary értékesítési és marketingvezetője volt az. A neve fogalom volt a motoros társadalomban. Pusztai Gábor nemcsak munkahelyi vezetőként vagy Yamaha-arcként volt ismert, mindig hangsúlyozta a motorozás szabadságát, a szabályok betartásának fontossága mellett. Szívügye volt a biztonságos közlekedés népszerűsítése. Számos kezdeményezést is támogatott, mint például a CL4 Offroad Motoros Iskolát, ahol kezdőktől a profikig mindenki tanulhatott. Az ő mottója egyszerű volt:

Nem elég egy jó motor, kell hozzá tudás is."

Emléke örökre velünk marad

Akik ismerték, egy kedves, közvetlen és mindig segítőkész emberként emlékeznek rá. Barátai szerint Gábor igazi "motoros szív" volt, aki soha nem hagyta cserben a társait és mindig hitt abban, hogy a motorozás közösséget, sőt családot teremt.

A magyar motoros társadalom most gyászol, egy korszakos alak távozott.