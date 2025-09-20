Kő kövön nem maradt: emlékművet rombolt le a száguldó motoros

Mezőfalván elszabadult egy motor: a sofőr kisodródott a kanyarban, és letarolta a település egyik emlékművét. A homokkő kereszt szilánkokra tört, de a balesetben senki sem sérült meg. A motoros vállalta az anyagi károk megtérítését – írta meg a Duol.hu.

Motoros tarolta le az emlékművet Mezőfalván

Fotó: Horváth László/Duol.hu

Péntek este különös baleset rázta meg Mezőfalvát. A Piac téri kanyarban egy motoros kisodródott, azt követően a mély árkot átszelve nekicsapódott a kivándorlók emlékművének. Az ütközés következtében a homokkőből készült kereszt darabokra tört.

A keresztet 1906-ban emelték azok a mezőfalvi családok, akik Amerikába vándoroltak ki. Az eredeti homokkő emléket nemrégiben újították fel a Bethlen Gábor Alapkezelő pályázati támogatásából. Most ez semmisült meg. A motorosnak óriási szerencséje volt, hogy nem terméskőből készült a kereszt, különben jóval súlyosabb következményekkel számolhatott volna. A talapzatnál található táblán szereplő hat név szerencsére sértetlen maradt. A feszületet (Corpus) még az este folyamán biztonságba helyeztük.

– nyilatkozta Molnárné Troppert Mária, a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetője.

A helyszínen a balesetet követően Márok Csaba polgármester is megjelent. Mint elmondta, az emlékmű az önkormányzat tulajdonát képezi. A károkozóval egyeztetve abban állapodtak meg, hogy a helyreállítás költségeit a motoros fedezi. Személyi sérülés szerencsére nem történt.

