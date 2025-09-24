Ízléstelen táncot tolt a rendőrök orra előtt a menekülő motoros – videóval

Augusztus 18-án este a pápai járőrök figyeltek fel egy fiatal robogósra. Azzal hívta fel a figyelmet, hogy veszélyes manővereket tett. A fiú nem állt meg a rendőri felszólításra, és menekülés közben is több szabályt megszegett. A legmeglepőbb pillanat az volt, amikor a feltérdelt az ülésre, és táncolni kezdett menet közben. Ezzel egy valamit ért el, hogy a rendőrök rátapadtak, mindenhová követték, még egy parkba is behajtottak utána. Bár sikerült leráznia őket, még aznap elfogták - írta a Veol.hu.

Pimasz módon táncolt a motoros a rendőrök elött

Fotó: Police.hu

Engedélye sem volt a vezetésre a motorosnak

Kiderült, hogy a 17 éves fiúnak nincs jogosítványa segédmotoros kerékpárra. Szabálysértési eljárás indult ellen, amely során 12 hónapra eltiltották a vezetéstől, ami az összes járműkategóriára kiterjed. Persze elképzelhető, hogy ez nem fogja megállítani, hiszen eddig is jogsi nélkül vezetett.

A rendőrök ismételten felhívják a figyelmet arra, hogy a közlekedési szabályok be nem tartása nem csupán jogi következményekkel jár, hanem súlyos baleseti kockázatot is jelent a közlekedők és a szabályszegő számára is.

Egy korábbi halálos motoros baleset is felhívja a figyelmet arra, hogy fokozottan vigyázni kell a motorosokkal és motorosokra, erről bővebben olvashatnak az Origo.hu oldalán.